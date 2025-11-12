ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
468
1 хв

Харків атакують дрони: де сталися "прильоти" (відео)

Російська дронова атака на Харків пошкодила цивільне виробниче підприємство та приватні будинки.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Дронова атака

Дронова атака / © iStock

Доповнено додатковими матеріалами

Харків перебуває під атакою російських дронів уранці 12 листопада. Зафіксовано кілька ударів по центральній частині міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Терехов наразі поінформував про три влучання ворожих бойових дронів у Холодногірському районі міста. Це — центр Харкова.

«Будьте обережні — ще група ворожих БПЛА суне на місто!» — попередив міський голова.

Згодом Терехов написав, що за попередніми даними, через влучання трьох «Шахедів» пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки. Щодо постраждалих, то наразі інформація про них не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 12 листопада російська армія атакувала Україну 121 ударним дроном. Сили ППО знешкодили 90 безпілотників у різних частинах країни. Однак 31 ворожий дрон влучив на 19 локаціях.

468
