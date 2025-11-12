Харків атакують дрони: де сталися "прильоти" (відео)

Дронова атака / © iStock

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Харків перебуває під атакою російських дронів уранці 12 листопада. Зафіксовано кілька ударів по центральній частині міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Терехов наразі поінформував про три влучання ворожих бойових дронів у Холодногірському районі міста. Це — центр Харкова.

Реклама

«Будьте обережні — ще група ворожих БПЛА суне на місто!» — попередив міський голова.

Згодом Терехов написав, що за попередніми даними, через влучання трьох «Шахедів» пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки. Щодо постраждалих, то наразі інформація про них не надходила.

Дата публікації 09:37, 12.11.25 Кількість переглядів 50 Дронову атаку на Харків 12 листопада зняли на відео

Нагадаємо, у ніч проти 12 листопада російська армія атакувала Україну 121 ударним дроном. Сили ППО знешкодили 90 безпілотників у різних частинах країни. Однак 31 ворожий дрон влучив на 19 локаціях.