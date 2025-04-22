Харків атакували 12 "Шахедів": подробиці від мера про удари і поранених

Згоріле через атаку на Харків авто / © Харківська обласна прокуратура

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Під час атаки на Харків 22 квітня по місту вдарили 12 російських безпілотників «Шахед». Наразі відомо про 10 постраждалих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у відео, яке опублікував канал «Новини.Live».

«По місту було 12 ударів „Шахедів“. Це переважно Київський район, Шевченківський район, Слобідський район і Новобаварський район міста Харкова. На теперішню годину ми маємо 10 людей, які отримали поранення«, — розповів міський голова.

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Він уточнив, що постраждалі — це люди, які перебували в автівках і на зупинках громадського транспорту.

Терехов також повідомив, що були «прильоти» по виробничих підприємствах, жодним чином не пов’язаних із військовим виробництвом.

«Ми вкотре бачимо, що цілеспрямовано наш ворог б’є по бізнесу міста Харкова, по людях, які сьогодні перебувають і проживають у місті», — акцентував мер.

Нагадаємо, посеред дня 22 квітня російські війська влаштували масовану атаку «Шахедами» на Харків. У місті прогриміла серія вибухів, спершу було відомо про трьох поранених.