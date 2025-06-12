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Харків атакували російські дрони: є поранені, сталися пожежі — фото наслідків
Внаслідок обстрілу Харкова постраждали 14 людей, серед них четверо дітей.
У ніч проти 12 червня ворог атакував Харків безпілотниками. Пожежі спалахнули у Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах міста — горіли будинки, магазини, авто.
Пресслужба ДСНС України у Telegram повідомила про наслідки та оприлюднила фото.
Постраждали 14 людей, серед них четверо дітей.
«Внаслідок обстрілів 14 харків’ян отримали різні травми, п’ятьох із них доптавили до лікарні. Серед постраждалих — четверо дітей 2, 12, 16 та 17 років. Дворічного хлопчика госпіталізовано», — уточнили у поліції.
Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, магазин, школи, дитячий садок, автомобілі.
Працюють рятувальники, поліція, медики й комунальники. Вогнеборці гасили пожежі та допомагали евакуйовувати мешканців. Постраждалим надають психологічну підтримку.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог здійснив 12 ударів по різних районах міста.