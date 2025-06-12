Наслідки обстрілу Харкова / © ДСНС

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У ніч проти 12 червня ворог атакував Харків безпілотниками. Пожежі спалахнули у Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах міста — горіли будинки, магазини, авто.

Пресслужба ДСНС України у Telegram повідомила про наслідки та оприлюднила фото.

Постраждали 14 людей, серед них четверо дітей.

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«Внаслідок обстрілів 14 харків’ян отримали різні травми, п’ятьох із них доптавили до лікарні. Серед постраждалих — четверо дітей 2, 12, 16 та 17 років. Дворічного хлопчика госпіталізовано», — уточнили у поліції.

Наслідки обстрілу Харкова / © ДСНС

Наслідки обстрілу Харкова / © ДСНС

Наслідки обстрілу Харкова / © ДСНС

Наслідки обстрілу Харкова / © ДСНС

Наслідки обстрілу Харкова / © ДСНС

Наслідки обстрілу Харкова / © ДСНС

Наслідки обстрілу Харкова / © ДСНС

Наслідки обстрілу Харкова / © ДСНС

Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, магазин, школи, дитячий садок, автомобілі.

Наслідки обстрілу Харкова / © Національна поліція України

Наслідки обстрілу Харкова / © Національна поліція України

Наслідки обстрілу Харкова / © Національна поліція України

Наслідки обстрілу Харкова / © Національна поліція України

Наслідки обстрілу Харкова / © Національна поліція України

Наслідки обстрілу Харкова / © Національна поліція України

Працюють рятувальники, поліція, медики й комунальники. Вогнеборці гасили пожежі та допомагали евакуйовувати мешканців. Постраждалим надають психологічну підтримку.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог здійснив 12 ударів по різних районах міста.

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