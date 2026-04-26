Харків і частина області залишилися без світла — метро стоїть (відео)

Масштабний блекаут стався у Харкові. Причиною стало пошкодження високовольтної лінії.

У Харкові серйозні проблеми з електропостачанням / © Харківський метрополітен

Доповнено додатковими матеріалами

У Харкові та низці населених пунктів області сталися масштабні перебої з електропостачанням через негоду. У місті відсутнє світло, не працює метро.

Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації Ізюмського району Харківської області, а також низка місцевих ЗМІ.

Через знеструмлення тимчасово припинила роботу і підземка — метро не функціонує, що суттєво ускладнило пересування містом.

«У Харкові зникло світло — „Укренерго“ спільно з „Харківобленерго“ зʼясовують причини аварії і працюють над відновленням енергопостачання міста», — повідомила міськрада Харкова.

Проблеми з електропостачанням зафіксовано і в області. В Ізюмській громаді повідомили про повне знеструмлення через аварію на високовольтній лінії.

У Харкові через негоду сталося масштабне знеструмлення

«Увага! Громада повністю знеструмлена. Причина — вимкнення високовольтної лінії за межами громади», — йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання. Терміни повернення світла поки не уточнюються.

Мешканців закликають стежити за офіційною інформацією та враховувати ситуацію під час планування поїздок містом.

Негода в Україні 26 квітня

Нагадаємо, 26 квітня Україна стикнулася з ударом негоди.

Штормовий вітер, грози та неочікуваний мокрий сніг спричинили транспортний колапс та значні руйнування у багатьох областях.

У кількох регіонах запроваджено аварійні відключення електроенергії, а комунальні служби працюють у посиленому режимі.

В Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки. Буревій зламав 150-річний каштан Іващенка в столиці та пошкодив авто.

