Харків і частина області залишилися без світла — метро стоїть (відео)
Масштабний блекаут стався у Харкові. Причиною стало пошкодження високовольтної лінії.
У Харкові та низці населених пунктів області сталися масштабні перебої з електропостачанням через негоду. У місті відсутнє світло, не працює метро.
Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації Ізюмського району Харківської області, а також низка місцевих ЗМІ.
Через знеструмлення тимчасово припинила роботу і підземка — метро не функціонує, що суттєво ускладнило пересування містом.
«У Харкові зникло світло — „Укренерго“ спільно з „Харківобленерго“ зʼясовують причини аварії і працюють над відновленням енергопостачання міста», — повідомила міськрада Харкова.
Проблеми з електропостачанням зафіксовано і в області. В Ізюмській громаді повідомили про повне знеструмлення через аварію на високовольтній лінії.
«Увага! Громада повністю знеструмлена. Причина — вимкнення високовольтної лінії за межами громади», — йдеться у повідомленні.
Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання. Терміни повернення світла поки не уточнюються.
Мешканців закликають стежити за офіційною інформацією та враховувати ситуацію під час планування поїздок містом.
Негода в Україні 26 квітня
Нагадаємо, 26 квітня Україна стикнулася з ударом негоди.
Штормовий вітер, грози та неочікуваний мокрий сніг спричинили транспортний колапс та значні руйнування у багатьох областях.
У кількох регіонах запроваджено аварійні відключення електроенергії, а комунальні служби працюють у посиленому режимі.
В Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки. Буревій зламав 150-річний каштан Іващенка в столиці та пошкодив авто.