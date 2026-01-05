Харків опинився під російською атакою: куди поцілив ворог

Дим внаслідок атаки / Ілюстративне фото / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська вдень 5 січня завдали ударів по Харкову. Під атакою опинилася енергетична інфраструктура.

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Зафіксовано удар по місту — попередньо, по промзоні Слобідського району», — написав Терехов у Мережі.

Згодом він поінформував про п’ять ударів по Харкову.

«Ворог завдає ударів по місту Харків. Ракетна небезпека триває. Перебувайте в укриттях», — заявив своєю чергою Синєгубов.

Наслідки обстрілу встановлюються. Наразі дані про постраждалих не надходили.

Ще пізніше міський голова уточнив, що росіяни цілеспрямовано завдали п’ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова. Зафіксовні значні пошкодження.

Нагадаємо, 2 січня російська армія також атакувала Харків ракетами. Сталося влучання в житловий сектор, тривалий час проводилися розбирання завалів та ідентифікація загиблих. За останніми даними, кількість жертв російського ракетного удару по Харкову зросла до шести. На місці влучання у п’ятиповерхівку виявили фрагменти тіла ще одного загиблого.