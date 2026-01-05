ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
619
Час на прочитання
1 хв

Харків опинився під російською атакою: куди поцілив ворог

Міська влада Харкова повідомляє про влучання у промислову зону Слобідського району.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Дим внаслідок атаки / Ілюстративне фото

Дим внаслідок атаки / Ілюстративне фото / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська вдень 5 січня завдали ударів по Харкову. Під атакою опинилася енергетична інфраструктура.

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Зафіксовано удар по місту — попередньо, по промзоні Слобідського району», — написав Терехов у Мережі.

Згодом він поінформував про п’ять ударів по Харкову.

«Ворог завдає ударів по місту Харків. Ракетна небезпека триває. Перебувайте в укриттях», — заявив своєю чергою Синєгубов.

Наслідки обстрілу встановлюються. Наразі дані про постраждалих не надходили.

Ще пізніше міський голова уточнив, що росіяни цілеспрямовано завдали п’ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова. Зафіксовні значні пошкодження.

Нагадаємо, 2 січня російська армія також атакувала Харків ракетами. Сталося влучання в житловий сектор, тривалий час проводилися розбирання завалів та ідентифікація загиблих. За останніми даними, кількість жертв російського ракетного удару по Харкову зросла до шести. На місці влучання у п’ятиповерхівку виявили фрагменти тіла ще одного загиблого.

Дата публікації
Кількість переглядів
619
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie