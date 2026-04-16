Харків під атакою дронів: є влучання у двох районах міста

Дрон / © tsn.ua

У Харкові зафіксовано атаку російських ударних безпілотників. На цей момент відомо про щонайменше два влучання по місту.

За словами міського голови Ігор Терехов, один із дронів вдарив у Слобідському районі. Інформація щодо другого влучання уточнюється.

Крім того, один із дронів типу "Шахед" поцілив поблизу житлових будинків в Індустріальному районі. Наразі деталі щодо руйнувань та можливих постраждалих встановлюються.

Влада попереджає, що над Харковом усе ще фіксують ворожі безпілотники. Мешканців закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки до відбою повітряної тривоги.

Раніше йшлося про те, що у Харкові вдень 14 квітня пролунали вибухи — місто атакували російські безпілотники. За даними влади, зафіксовано влучання у Шевченківському та Київському районах, є постраждалі. Деталі щодо наслідків уточнюються. Мешканців закликали залишатися в укриттях і стежити за офіційними повідомленнями.