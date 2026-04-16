- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 1 хв
Харків під атакою дронів: є влучання у двох районах міста
Російські ударні безпілотники атакували Харків — зафіксовано щонайменше два влучання у різних районах, над містом залишаються ворожі дрони.
У Харкові зафіксовано атаку російських ударних безпілотників. На цей момент відомо про щонайменше два влучання по місту.
За словами міського голови Ігор Терехов, один із дронів вдарив у Слобідському районі. Інформація щодо другого влучання уточнюється.
Крім того, один із дронів типу "Шахед" поцілив поблизу житлових будинків в Індустріальному районі. Наразі деталі щодо руйнувань та можливих постраждалих встановлюються.
Влада попереджає, що над Харковом усе ще фіксують ворожі безпілотники. Мешканців закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки до відбою повітряної тривоги.
Раніше йшлося про те, що у Харкові вдень 14 квітня пролунали вибухи — місто атакували російські безпілотники. За даними влади, зафіксовано влучання у Шевченківському та Київському районах, є постраждалі. Деталі щодо наслідків уточнюються. Мешканців закликали залишатися в укриттях і стежити за офіційними повідомленнями.