Харків під комбінованим ударом: пошкоджений медзаклад, є постраждалі

Ракета / © ТСН.ua

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Російські війська завдають комбінованого удару по Харкову балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Одне з влучань зафіксували по медичному закладу.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

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За його словами, медзаклад розташований у Немишлянському районі міста. Внаслідок удару постраждали четверо людей, сама будівля зазнала значних пошкоджень.

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Нагадаємо, що раніше Росія вдарила авіабомбою по п’ятиповерхівці на Харківщині

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