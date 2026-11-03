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Харків під комбінованим ударом: пошкоджений медзаклад, є постраждалі
У Немишлянському районі Харкова внаслідок удару по медичному закладу постраждали четверо людей.
Російські війська завдають комбінованого удару по Харкову балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Одне з влучань зафіксували по медичному закладу.
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
За його словами, медзаклад розташований у Немишлянському районі міста. Внаслідок удару постраждали четверо людей, сама будівля зазнала значних пошкоджень.
Нагадаємо, що раніше Росія вдарила авіабомбою по п’ятиповерхівці на Харківщині
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