Харків під масованим ударом по енергетиці вже кілька годин: теплоносій зіллють у 820 будинках

Батарея / © pexels.com

Реклама

Харків зазнає тривалої атаки на енергетичну інфраструктуру. Обстріли міста тривають уже понад три години, а удари, за даними міської влади, спрямовані саме по енергооб’єктах.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, мета противника — завдати максимальних руйнувань і залишити місто без тепла під час сильних морозів.

У зв’язку з пошкодженням критичної інфраструктури у місті ухвалили вимушене рішення — злити теплоносій у системі теплопостачання 820 житлових будинків, які отримують тепло від однієї з найбільших теплоелектроцентралей. Це роблять, щоб запобігти замерзанню та руйнуванню тепломереж.

Реклама

Міський голова наголосив, що за температури близько -20 градусів це складний, але необхідний крок, адже інших технічних рішень фахівці наразі не бачать.

У місті цілодобово працюватимуть усі 101 пункт Незламності, де мешканці можуть зігрітися, випити гарячі напої та підзарядити пристрої. За потреби обіцяють оперативно розгортати додаткові пункти обігріву.

Також у Харкові можливі перебої в роботі електротранспорту. Щоб забезпечити пересування містом, влада запускає додаткові автобусні маршрути.

За словами Терехова, у місті працюють усі екстрені та комунальні служби, а рішення ухвалюють оперативно. Ситуацію обіцяють тримати під контролем.

Реклама

Нагадаємо, що на Харківщині дрон РФ вдарив по місту: є постраждалі.