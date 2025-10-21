Харків під новою атакою: кількість постраждалих зросла, зруйновано приватні будинки

Ілюстративне фото / © Харківська обласна прокуратура

Кількість постраждалих внаслідок удару по Індустріальному району Харкова зросла до восьми. Про це повідомляють обласна та міська влада. Серед постраждалих — люди, які отримали гостру реакцію на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим внаслідок удару КАБ.

За попередніми даними, ворожі КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків. На місці ударів виникла пожежа, рятувальники продовжують її ліквідувати.

Також підтверджено окреме влучання по Немишлянському району міста. Обстеження території триває, дані щодо руйнувань та стану постраждалих уточнюються.

На місцях прильотів працюють підрозділи ДСНС, медики і комунальні служби. Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги та залишатися в укриттях через ризик повторних ударів.