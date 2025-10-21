ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

Харків під новою атакою: кількість постраждалих зросла, зруйновано приватні будинки

Росія вдарила керованими авіабомбами по Індустріальному та Немишлянському районах Харкова — кількість постраждалих збільшилася, пошкоджено житловий сектор.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ілюстративне фото

Ілюстративне фото / © Харківська обласна прокуратура

Кількість постраждалих внаслідок удару по Індустріальному району Харкова зросла до восьми. Про це повідомляють обласна та міська влада. Серед постраждалих — люди, які отримали гостру реакцію на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим внаслідок удару КАБ.

За попередніми даними, ворожі КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків. На місці ударів виникла пожежа, рятувальники продовжують її ліквідувати.

Також підтверджено окреме влучання по Немишлянському району міста. Обстеження території триває, дані щодо руйнувань та стану постраждалих уточнюються.

На місцях прильотів працюють підрозділи ДСНС, медики і комунальні служби. Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги та залишатися в укриттях через ризик повторних ударів.

Дата публікації
Кількість переглядів
34
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie