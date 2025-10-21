- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 34
- Час на прочитання
- 1 хв
Харків під новою атакою: кількість постраждалих зросла, зруйновано приватні будинки
Росія вдарила керованими авіабомбами по Індустріальному та Немишлянському районах Харкова — кількість постраждалих збільшилася, пошкоджено житловий сектор.
Кількість постраждалих внаслідок удару по Індустріальному району Харкова зросла до восьми. Про це повідомляють обласна та міська влада. Серед постраждалих — люди, які отримали гостру реакцію на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим внаслідок удару КАБ.
За попередніми даними, ворожі КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків. На місці ударів виникла пожежа, рятувальники продовжують її ліквідувати.
Також підтверджено окреме влучання по Немишлянському району міста. Обстеження території триває, дані щодо руйнувань та стану постраждалих уточнюються.
На місцях прильотів працюють підрозділи ДСНС, медики і комунальні служби. Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги та залишатися в укриттях через ризик повторних ударів.