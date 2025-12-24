Харків під прицілом: РФ намагається знищити «енергоострів» міста

Обстріли Харкова 24 грудня: під ударом тепло- та водопостачання міста / © ТСН.ua

Сьогодні, 24 грудня, цілий день російські війська бʼють по обʼєктах критичної інфраструктури Харкова, які надають харків’янам тепло та постачають гарячу та холодну воду.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, ціллю останніх двох прильотів у Слобідському та Шевченківському районах також були саме обʼєкти критичної інфраструктури

«Мета зрозуміла — зруйнувати той енергоострів, який ми будували останні роки, та спробувати занурити наше місто, всіх нас у холод та темряву», — зазначив Терехов.

Він запевнив, що комунальники разом з енергетиками у цілодобовому режимі намагаються утримати критичну інфраструктуру у стані, щоб постачати у домівки харківʼян тепло, воду та електроенергію.

Нагадаємо, що 24 грудня РФ завдала серії прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова. Одна людина загинула, багато поранених.