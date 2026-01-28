Росія випробовує на Харкові свою нову зброю зі штучним інтелектом – подробиці

Наслідки атаки на Харків / © ДСНС

Міста України «стали полігоном для випробувань зброї Росії». Над населеними пунктами тестуються нові дрони та інші високотехнологічні системи. Наразі РФ почала завдавати ударів по Харкову, випробовуючи дрони з елементами штучного інтелекту.

Про це розповів очільник управління Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко в етері “Суспільне«.

За його словами, ці безпілотники перебувають у тестовому режимі та можуть автоматично уражати цивільні об’єкти.

«Дрони можна запрограмувати на будь-які цілі — скупчення людей, конкретні автомобілі або приміщення. Якщо під час руху по траєкторії дрон виявляє об’єкт, який відповідає заданій цілі, він самостійно ухвалює рішення про ураження», — зазначив Борисенко.

Водночас він підкреслив, що точність таких дронів не гарантується: на роботу штучного інтелекту впливають якість зображення, частота та роздільна здатність кадрів, а також інші технічні чинники.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще, що 26 січня у Києві зафіксували проліт російського ударного дрона, повітряну тривогу не оголошували, він пролетів усю столицю. Експерти розповідали про нову тактику росіян, та яку небезпеку несе це.