Росія випробовує на Харкові свою нову зброю зі штучним інтелектом – подробиці
Міста України стали полігоном для випробувань російських дронів, які можуть автоматично уражати цивільні об’єкти.
Міста України «стали полігоном для випробувань зброї Росії». Над населеними пунктами тестуються нові дрони та інші високотехнологічні системи. Наразі РФ почала завдавати ударів по Харкову, випробовуючи дрони з елементами штучного інтелекту.
Про це розповів очільник управління Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко в етері “Суспільне«.
За його словами, ці безпілотники перебувають у тестовому режимі та можуть автоматично уражати цивільні об’єкти.
«Дрони можна запрограмувати на будь-які цілі — скупчення людей, конкретні автомобілі або приміщення. Якщо під час руху по траєкторії дрон виявляє об’єкт, який відповідає заданій цілі, він самостійно ухвалює рішення про ураження», — зазначив Борисенко.
Водночас він підкреслив, що точність таких дронів не гарантується: на роботу штучного інтелекту впливають якість зображення, частота та роздільна здатність кадрів, а також інші технічні чинники.
Нагадаємо, раніше ми писали про ще, що 26 січня у Києві зафіксували проліт російського ударного дрона, повітряну тривогу не оголошували, він пролетів усю столицю. Експерти розповідали про нову тактику росіян, та яку небезпеку несе це.