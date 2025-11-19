ТСН у соціальних мережах

Харків під ударом ворожих дронів: у місті пролунали вибухи

У Харкові вночі пролунали кілька вибухів через атаку ворожих дронів, а над містом досі помічають нові ударні БПЛА.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 19 листопада Харків знову опинився під атакою ворожих ударних дронів.

За словами мера міста Ігоря Терехова, у регіоні пролунали кілька вибухів, попередньо в Слобідському районі. Інформація щодо руйнувань та можливих постраждалих наразі уточнюється.

Терехов також повідомив, що над містом досі фіксують рух кількох бойових безпілотників. Мер закликав мешканців залишатися в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Усі служби оперативного реагування працюють на місці, деталі встановлюються.

Попередньо, одне з влучань у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці пожежа.

