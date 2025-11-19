- Дата публікації
Харків під ударом ворожих дронів: у місті пролунали вибухи
У Харкові вночі пролунали кілька вибухів через атаку ворожих дронів, а над містом досі помічають нові ударні БПЛА.
У ніч проти 19 листопада Харків знову опинився під атакою ворожих ударних дронів.
За словами мера міста Ігоря Терехова, у регіоні пролунали кілька вибухів, попередньо в Слобідському районі. Інформація щодо руйнувань та можливих постраждалих наразі уточнюється.
Терехов також повідомив, що над містом досі фіксують рух кількох бойових безпілотників. Мер закликав мешканців залишатися в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Усі служби оперативного реагування працюють на місці, деталі встановлюються.
Попередньо, одне з влучань у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці пожежа.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з’явилося відео наслідків обстрілу Балаклії.