Харків після нічної атаки: що відбувається у місті

Харків / © Associated Press

У Харкові запровадили аварійні відключення через відчутний дефіцит електроенергії.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Через нестачу напруги в певних районах вже є, а в інших можуть бути тимчасові перебої з водопостачанням. Але комунальні служби роблять усе, щоб відновлювати подачу одразу, як тільки це можливо», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у Харкові метрополітен працює в режимі укриття через проблеми з електропостачанням.

Нагадаємо, місто Горішні Плавні переведено в режим надзвичайної ситуації через удари ворога по енергетичній інфраструктурі, що призвело до знеструмлення міста.

Також під атакою перебувала Дніпропетровщина. Більше про це читайте у новині.