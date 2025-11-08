- Дата публікації
-
- Укрaїнa
Харків після нічної атаки: що відбувається у місті
У місті не працює метро, є проблеми з електроенергією.
У Харкові запровадили аварійні відключення через відчутний дефіцит електроенергії.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Через нестачу напруги в певних районах вже є, а в інших можуть бути тимчасові перебої з водопостачанням. Але комунальні служби роблять усе, щоб відновлювати подачу одразу, як тільки це можливо», — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що у Харкові метрополітен працює в режимі укриття через проблеми з електропостачанням.
Нагадаємо, місто Горішні Плавні переведено в режим надзвичайної ситуації через удари ворога по енергетичній інфраструктурі, що призвело до знеструмлення міста.
