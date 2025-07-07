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Ранкові прильоти у Харкові — влада повідомила трагічні новини
Росіяни знову почали атакувати Харків. Містяни ще навіть не оговталися від нічних атак. За останніми даними, понад 10 осіб постраждали.
Сьогодні, 7 липня, росіяни знову вгатили по Харкову. У місті прогриміла серія вибухів.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Харків знову атакують ворожі дрони — над містом „Шахеди“. Будьте обережні! Три прильоти орієнтовно у Холодногірському районі», — зазначив він.
Згодом мер уточнив, що за попередньою інформацією, прильоти у житлових масивах міста.
«У результаті шести останніх прильотів по Харкову є постраждалі», — додав Терехов.
Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив про 3 поранених у Холодногірському районі Харкова.
«З них 2 — у важкому стані. На місцях працюють медики та всі профільні служби», — уточнив він.
Наразі відомо про 11 поранених.
Нагадаємо, вночі російські терористичні війська атакували Харків ударними дронами, у багатоповерхівці виникла пожежа, серед постраждалих є діти. У Шевченківському районі Харкова зафіксовано попадання БПЛА — виник спалах на 9 поверсі житлового будинку. Ще два прильоти були у Слобідському районі. Там також зафіксували попадання у багатоповерхівку.
Про всі наслідки нічної атаки по Україні читайте у новині.