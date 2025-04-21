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Харків: у 12-поверхівці сталася пожежа, врятовано 15 людей
Евакуювали 5 дітей.
Увечері 20 квітня 2025 року у Харкові виникла пожежа у 12-поверховому житловому будинку.
Про це пише ДСНС України у повідомленні у соцмережах.
Горіли кімнати двох квартир та тамбур на площі 50 м. кв.
Рятувальники евакуювали 15 мешканців, серед них 5 дітей.
До гасіння залучено 25 рятувальників та 6 одиниць техніки.
Причина займання встановлюється.