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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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32
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1 хв

Харків: у 12-поверхівці сталася пожежа, врятовано 15 людей

Евакуювали 5 дітей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа у Харкові

Пожежа у Харкові / © ДСНС

Увечері 20 квітня 2025 року у Харкові виникла пожежа у 12-поверховому житловому будинку.

Про це пише ДСНС України у повідомленні у соцмережах.

Горіли кімнати двох квартир та тамбур на площі 50 м. кв.

Рятувальники евакуювали 15 мешканців, серед них 5 дітей.

До гасіння залучено 25 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Причина займання встановлюється.

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