Харків у вогні: що відомо про нічний терор міста

Рятувальник на місці пожежі / © ДСНС

Уночі, 6 жовтня, росіяни атакували Харків ударними дронами, є постраждалі.

Про це повідомили у ДСНС.

«У Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об’єктів, у Шевченківському — горів автомобіль. Крім того, пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі», — йдеться у повідомленні.

На місцях ударів виникали пожежі / © ДСНС

За попередніми даними, постраждало 4 людей.

Нагадаємо, вночі у Харкові пролунала серія вибухів. Міський голова Ігор Терехов підтвердив факт атаки, попередньо місто обстріляне російськими ударними безпілотними літальними апаратами.

Раніше повідомлялося, що Краматорськ вперше було атаковане російським дроном на оптоволокні. Дрон поцілив в автівку, що стояла припаркована на узбіччі.