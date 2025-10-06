ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
599
Час на прочитання
1 хв

Харків у вогні: що відомо про нічний терор міста

Харків знову пережив дронову атаку — у місті виникли пожежі, є руйнування.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Рятувальник на місці пожежі

Рятувальник на місці пожежі / © ДСНС

Уночі, 6 жовтня, росіяни атакували Харків ударними дронами, є постраждалі.

Про це повідомили у ДСНС.

«У Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об’єктів, у Шевченківському — горів автомобіль. Крім того, пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі», — йдеться у повідомленні.

На місцях ударів виникали пожежі / © ДСНС

На місцях ударів виникали пожежі / © ДСНС

За попередніми даними, постраждало 4 людей.

Нагадаємо, вночі у Харкові пролунала серія вибухів. Міський голова Ігор Терехов підтвердив факт атаки, попередньо місто обстріляне російськими ударними безпілотними літальними апаратами.

Раніше повідомлялося, що Краматорськ вперше було атаковане російським дроном на оптоволокні. Дрон поцілив в автівку, що стояла припаркована на узбіччі.

Дата публікації
Кількість переглядів
599
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie