Харків, Запоріжжя та Суми можуть стати суцільною сірою зоною: аеророзвідник про новий етап війни

Військовослужбовець Ігор Луценко / Фото: https://www.facebook.com/igor.lutsenko

Російсько-українська війна має усі перспективи перерости у дистанційне протистояння дронів, зокрема із перетворенням на «сіру зону» таких наближених до фронту міст як Харків, Херсон, Запоріжжя та Суми.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко.

Військовий відкидає припущення про те, що подальший розвиток дронів призведе до заморожування війни через неможливість проводити наступальні операції.

«Зараз іде якісна зміна парадигми самої війни. Змагання все більше переміщуються в технологічну площину. Хто швидше буде освоювати інновації, тобто вигадувати і освоювати, розповсюджувати і масштабувати інновації, — таким чином це буде впливати на все те, що на землі», — заявив він.

Проявом цього протистояння Луценко називає розширення «сірої зони» на так званий сухопутний коридор в Крим: фактично півострів потрапляє у «дронову облогу». Однак і Росія намагається робити те саме.

«От Херсон зараз. Я думаю, що якщо нічого не робити, вони фактично у нас відвоюють назад Херсон і зроблять з нього „сіру“ зону. Там будуть лише бігати наші військові з РЕБами і з дронами. І так само їхні дрони будуть літати. Отака перспектива. Так само там далі Запоріжжя на черзі, Харків, Суми на черзі. І так далі», — попереджає Луценко.

Водночас військовий зауважив, що ситуація на землі вже буде не настільки важливою.

