Харків знову під ударом: пролунали щонайменше чотири вибухи, попередньо в Індустріальному районі

КАБ / © скриншот з відео

У Харкові вночі 21 жовтня пролунали серії вибухів. За попередньою інформацією, місто атакували ворожими керованими авіабомбами (КАБ). Перші удари були нанесені по Індустріальному району, невдовзі пролунали ще щонайменше чотири вибухи у тому ж напрямку.

Міський голова Ігор Терехов повідомляє про загрозу повторних атак і закликає мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Наслідки обстрілу зараз уточнюються. На місцях імовірних “прильотів” працюють профільні служби.