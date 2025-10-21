- Дата публікації
Харків знову під ударом: пролунали щонайменше чотири вибухи, попередньо в Індустріальному районі
У Харкові пролунали щонайменше чотири вибухи — місто атакували ворожими КАБами, під ударом знову Індустріальний район.
У Харкові вночі 21 жовтня пролунали серії вибухів. За попередньою інформацією, місто атакували ворожими керованими авіабомбами (КАБ). Перші удари були нанесені по Індустріальному району, невдовзі пролунали ще щонайменше чотири вибухи у тому ж напрямку.
Міський голова Ігор Терехов повідомляє про загрозу повторних атак і закликає мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги.
Наслідки обстрілу зараз уточнюються. На місцях імовірних “прильотів” працюють профільні служби.