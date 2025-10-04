Підозрюваний / © Офіс Генерального прокурора

Прокурори Харківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох місцевих жителів, яких підозрюють у масштабному шахрайстві. За версією слідства, вони організували схему, через яку ошукали громадян з різних регіонів України на майже 6 мільйонів гривень.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Організатором злочинної групи став безробітний харків’янин. До своєї діяльності він залучив ще трьох мешканців міста — двох чоловіків та жінку. Спільники створили схему дистанційного «цілительства», яку реалізовували через популярну телепередачу.

Під вигаданими іменами вони виходили в ефір і видавали себе за «ясновидців» та «цілителів». Глядачів переконували, що можуть провести спеціальні обряди для «зняття порчі», «зцілення від тяжких хвороб» чи «очищення енергетики». За ці «послуги» просили перераховувати гроші на підконтрольні банківські рахунки.

До злочинної схеми потрапили десятки людей, серед яких були тяжкохворі та їхні родичі, які шукали допомоги. Отримані кошти учасники групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою.

Загальна сума завданих збитків, за даними слідства, становить майже 6 мільйонів гривень.

Організатору інкримінують не лише шахрайство, вчинене групою осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах та повторно (ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України), а й легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

Речові докази / © Офіс Генерального прокурора

