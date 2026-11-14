Хасид, якого мобілізували в Україні, вперше дав інтерв’ю: історія отримала несподіваний поворот

Йонатан Карлінський-Машек / Фото: nikk.agency

Реклама

Ізраїльський хасид Йонатан Карлінський-Машек, якого у вересні мобілізували до лав ЗСУ після поїздки на могилу цадика Нахмана, вперше поділився подробицями своєї служби та особистого життя.

Велике інтерв’ю з 49-річним чоловіком опублікувало ізраїльське видання IsraLife.

Реклама

Історія мешканця міста Бейтар-Іліт восени набула широкого розголосу в ізраїльських медіа: релігійний єврей приїхав в Україну молитися, проте додому так і не повернувся. Як з’ясувалося тепер, біографія паломника має глибоке українське коріння, яке багато що пояснює.

Реклама

Від двох Майданів до вивчення Тори

Йонатан народився в Києві, здобув вищу медичну освіту та був активним учасником обох українських Майданів. Згодом він репатріювався до Ізраїлю, де присвятив себе вивченню Тори та одружився з релігійною репатріанткою, яка виховувала двох дітей від попереднього шлюбу.

За словами чоловіка, його дружина належала до релігійної групи «Шуву банім» (послідовників засудженого в Ізраїлі рабина Еліезера Берланда). Саме вона наполягала на щорічному паломництві до Умані. Йонатан їздив туди навіть під час пандемії коронавірусу, іноді витрачаючи на дорогу останні заощадження.

Мобілізація та несподіваний поворот долі

У вересні 2026 року чергова поїздка завершилася на кордоні. Під час перевірки документів на виїзд з України прикордонники виявили, що Йонатан зберіг українське громадянство і перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Чоловіка передали поліції, а згодом мобілізували. Тоді родичі намагалися повернути його до Ізраїлю, а представники єврейської громади України допомагали йому дотримуватися релігійних приписів.

Проте найнеочікуванішим виявилося те, як склалася його служба. В Ізраїлі Карлінський-Машек роками безуспішно намагався підтвердити диплом і отримати медичну ліцензію, щоб працювати за фахом. Натомість в українській армії він зміг повернутися до улюбленої справи — зараз Йонатан працює лікарем-неврологом неподалік від Харкова.

Реклама

На запитання журналіста, чи шкодує він про те, що сталося, чоловік відповідає коротко: «Я не шкодую».

Зміни в особистому житті

Також в інтерв’ю Йонатан спростував попередні повідомлення ЗМІ про те, що він нібито є батьком шістьох дітей. Насправді у нього є доросла донька в Києві, а ще двоє дітей — у його дружини від першого шлюбу. Спільних дітей у подружжя немає, а сам військовослужбовець заявив, що наразі має намір розлучитися.

У повній версії інтерв’ю для IsraLife Йонатан Карлінський-Машек також розповів, як йому вдається дотримуватися шабату та кашруту в польових умовах, чому виникли труднощі з отриманням армійської зарплати, як побратими ставляться до євреїв та які настрої панують серед українців на п’ятому році повномасштабної війни.

Нагадаємо, у вересні на кордоні України з Румунією мобілізували 49-річного хасида з Ізраїлю українського походження. Чоловік повертався додому після святкування Рош га-Шана в Умані. Повідомлялося, що згідно із законом, він підлягає призову та невдовзі почне працювати лікарем.

Реклама

Пізніше стало відомо, що Йонатан Карлінський отримав призначення військовим лікарем в Одесі. Завдяки втручанню головного рабина Одеси він уникнув служби в зоні бойових дій поблизу Харкова.

Новини партнерів

Новини партнерів