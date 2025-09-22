Хасиди в Умані / © Getty Images

Хасиди в Умані 22 вересня розпочали святкування Рош га-Шана — початок нового року. До міста приїхали вже понад 32 тис. паломників і провели велику молитву.

Про це повідомили «Новини.LIVE» та речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у ефірі телемарафону.

Демченко розповів, що паломники-хасиди прибувають до України вже кілька тижнів поспіль. Основна їхня кількість в’їхала протягом останніх п’яти днів.

«За нашими оцінками, на в’їзд в Україну за ці кілька тижнів прослідувало більше 35 тисяч паломників-хасидів, які в більшості рухалися організованими групами. Були і відмови у в’їзді (причини — пов’язані з паспортними документами, або через заборону в’їзду в Україну через порушення українського законодавства раніше)», — повідомив речник ДПСУ.

За даними першого заступника міського голови Умані Олега Ганіча, станом на ранок 22 вересня до міста прибули близько 32 тис. хасидів.

Ганіч також повідомив, що цього року святкування Рош га-Шана організоване за тією ж схемою, що й попередніми роками: розміщені блокпости, працює поліція та діє оперативний штаб для реагування на скарги мешканців.

«Стосовно житла — більшість паломників розміщуються у приватних домоволодіннях у районі паломництва. Як бачимо, місць вистачає, усі вони десь проживають», — сказав заступник мера Умані.

Він додав, що під час повітряних тривог у місті працюють гучномовці трьома мовами. Щоправда, хасиди часто ігнорують заклики прямувати до укриття. Комендантська година в Умані дотримується: поліція відпрацювала цей механізм ще 2022 року.

«Радіо Свобода» інформує, що в межах святкування Рош га-Шана в Умані хасиди вже взяли участь у масовій молитві Тікун а-Клалі та молитві за мир в Україні. Під час молитви Тікун а-Клалі зачитується зібрання з десяти псалмів царя Давида, читання яких слугує покаянням за всі гріхи. Цю збірку із псалмів Тегіліму склав раббі Нахман з Брацлава, до могили якого щороку приїжджають його послідовники — брацлавські хасиди.

Святкування Рош га-Шана в Умані зняли на відео

Додамо, що святкування Рош га-Шана триватиме до 24 вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про очікування, що загалом цього року Умань прийме до 50 тис. паломників-хасидів.

Через прибуття паломників до Умані поліція в перейшла на посилений режим роботи для забезпечення безпеки під час святкування Рош га-Шана. У місцях паломництва заборонено продаж алкоголю, слабоалкогольних напоїв та піротехніки. Для підтримання порядку залучені всі підрозділи поліції, включно з патрульними, кінологами, вибухотехніками та слідчо-оперативними групами.