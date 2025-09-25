- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 133
- Час на прочитання
- 1 хв
Хасиди виїжджають з України після святкування Рош га-Шана: які черги на кордоні
Традиційне святкування юдейського Нового року Рош га-Шана в Умані добігло кінця.
На кордонах України з Польщею та Полдовою фіксуються черги. Усе через завершення святкування Рош га-Шана та масовий виїзд паломників-хасидів.
Про це повідомляє ДПСУ.
Яка завантаженість на кордонах
Зазначається, що на кордоні з Молдовою орієнтовно:
«Паланка–Маяки–Удобне» — 80 авто;
«Старокозаче» — 40 авто;
«Могилів-Подільський» — 70 авто;
«Бронниця» — 60 авто.
Тоді як на кордоні з Польщею фіксують:
«Угринів» — 20 авто;
«Рава-Руська» — 20 авто;
«Грушів» — 40 авто;
«Краківець» — 100 авто;
«Шегині» — 120 авто;
«Смільниця» — без черг;
«Нижанковичі» — 25 авто.
“Також збільшено кількість перетинів на пішому переході пункту пропуску «Шегині”, — додають у Службі.
Українців закликають враховувати ці обставини під час планування подорожі. Найкраще проаналізувати черги й обрати менш завантажені напрямки.
Нагадаємо, в Умані зустріли 5786-й Новий рік за юдейським календарем. До міста приїхало близько 40 тисяч хасидів. Святкування юдейського Нового року Рош га-Шана минулося без інцидентів чи правопорушень.
Як відомо, в Умані розташована могила духовного лідера хасидів — рабина Цадика Нахмана. Юдеї вірять, що святкування там Нового року принесе їм щастя.
«Дуже важливо приїхати до ребе, бо тут більше можливості, більше часу для молитви і бути в цій атмосфері», — розповів ТСН один із паломників.
Більше — читайте в ексклюзиві ТСН.ua.