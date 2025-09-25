ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

Хасиди виїжджають з України після святкування Рош га-Шана: які черги на кордоні

Традиційне святкування юдейського Нового року Рош га-Шана в Умані добігло кінця.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Паломник на кордоні

Паломник на кордоні / © ДПСУ

На кордонах України з Польщею та Полдовою фіксуються черги. Усе через завершення святкування Рош га-Шана та масовий виїзд паломників-хасидів.

Про це повідомляє ДПСУ.

Яка завантаженість на кордонах

Зазначається, що на кордоні з Молдовою орієнтовно:

  • «Паланка–Маяки–Удобне» — 80 авто;

  • «Старокозаче» — 40 авто;

  • «Могилів-Подільський» — 70 авто;

  • «Бронниця» — 60 авто.

Тоді як на кордоні з Польщею фіксують:

  • «Угринів» — 20 авто;

  • «Рава-Руська» — 20 авто;

  • «Грушів» — 40 авто;

  • «Краківець» — 100 авто;

  • «Шегині» — 120 авто;

  • «Смільниця» — без черг;

  • «Нижанковичі» — 25 авто.

“Також збільшено кількість перетинів на пішому переході пункту пропуску «Шегині”, — додають у Службі.

Українців закликають враховувати ці обставини під час планування подорожі. Найкраще проаналізувати черги й обрати менш завантажені напрямки.

Нагадаємо, в Умані зустріли 5786-й Новий рік за юдейським календарем. До міста приїхало близько 40 тисяч хасидів. Святкування юдейського Нового року Рош га-Шана минулося без інцидентів чи правопорушень.

Як відомо, в Умані розташована могила духовного лідера хасидів — рабина Цадика Нахмана. Юдеї вірять, що святкування там Нового року принесе їм щастя.

«Дуже важливо приїхати до ребе, бо тут більше можливості, більше часу для молитви і бути в цій атмосфері», — розповів ТСН один із паломників.

Більше — читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Дата публікації
Кількість переглядів
133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie