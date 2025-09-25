Хасиди виїжджають з України після святкування Рош га-Шана: які черги на кордоні

Паломник на кордоні / © ДПСУ

Реклама

На кордонах України з Польщею та Полдовою фіксуються черги. Усе через завершення святкування Рош га-Шана та масовий виїзд паломників-хасидів.

Про це повідомляє ДПСУ.

Яка завантаженість на кордонах

Зазначається, що на кордоні з Молдовою орієнтовно:

Реклама

«Паланка–Маяки–Удобне» — 80 авто;

«Старокозаче» — 40 авто;

«Могилів-Подільський» — 70 авто;

«Бронниця» — 60 авто.

Тоді як на кордоні з Польщею фіксують:

«Угринів» — 20 авто;

«Рава-Руська» — 20 авто;

«Грушів» — 40 авто;

«Краківець» — 100 авто;

«Шегині» — 120 авто;

«Смільниця» — без черг;

«Нижанковичі» — 25 авто.

“Також збільшено кількість перетинів на пішому переході пункту пропуску «Шегині”, — додають у Службі.

Українців закликають враховувати ці обставини під час планування подорожі. Найкраще проаналізувати черги й обрати менш завантажені напрямки.

Нагадаємо, в Умані зустріли 5786-й Новий рік за юдейським календарем. До міста приїхало близько 40 тисяч хасидів. Святкування юдейського Нового року Рош га-Шана минулося без інцидентів чи правопорушень.

Реклама

Як відомо, в Умані розташована могила духовного лідера хасидів — рабина Цадика Нахмана. Юдеї вірять, що святкування там Нового року принесе їм щастя.

«Дуже важливо приїхати до ребе, бо тут більше можливості, більше часу для молитви і бути в цій атмосфері», — розповів ТСН один із паломників.

Більше — читайте в ексклюзиві ТСН.ua.