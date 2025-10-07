"Хата трусилася, як груша": Грубич розповів про удар "Шахедами" по рідній Полтаві

Костянтин Грубич / © пресслужба каналу "1+1"

У ніч на 7 жовтня російські окупанти завдали чергового удару дронами-камікадзе «Шахед» по Полтавщині, вразивши локомотивне депо та енергетичні об’єкти. Телеведучий Костянтин Грубич прокоментував атаку.

Про це він написав у Facebook.

Грубич, який народився і виріс у Полтаві, поділився переживаннями. Він розповів, що неподалік локомотивного депо, яке стало ціллю російських загарбників, розташований його рідний дім. Зараз там проживає його прикутий 25 років до ліжка брат Богдан Грубич.

«Це за пів кілометра від моєї рідної хати! Прикутий 25 років до ліжка брат Богдан Грубич пише, що хер*чило пекельно, хата трусилася, як груша, скло все ж таки вилетіло… Господи! Як важко…», — написав Грубич.

Костянтин Грубич зізнався, що атаковане локомотивне депо викликає у нього теплі спогади, оскільки він буквально виріс на його території.

«Я ж виріс у тому депо, шниряв малим у кожному цеху, пізніше коли-не-коли потай ходив туди у баню, бо безоплатно та цілодобово, і нас, малих, не гнали в шию…», — згадав телеведучий.

Навіть такі особисті й пам’ятні місця, як це локомотивне депо, тепер стають мішенню ворога.

На щастя, за офіційною інформацією, внаслідок нічної атаки дронів по енергетичних об’єктах та депо постраждалих чи загиблих немає.

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня Полтавську область атакували російські дрони. Через влучання по цивільній інфраструктурі виникли пожежі в адмінбудівлях, були пошкоджені житловий будинок і господарська споруда.

Під ворожу атаку потрапили і Суми: вранці там прогриміли вибухи і зникло світло.