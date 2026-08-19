Михайло Федоров / © Associated Press

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В Офісі президента не проти проведення виборів в Україні, до чого напередодні закликав колишній міністр оборони Михайло Федоров, однак там наголосили, що проблема — безпекові умови.

Про це розповіло джерело в Офісі президента в коментарі LIGA.

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«Хай проводить між балістиками, що тут скажеш. Ніхто ніколи не був проти виборів, але виборчий процес — це більше, ніж придумати, як голосувати», — вважає співрозмовець.

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Він додав, що російські «шахеди» та балістика, якими Росія атакує Україну щодня, «на жаль, відповідають на це питання без нас».

Федоров закликав до виборів в Україні — що відомо

Нагадаємо, колишній міністр оборони Михайло Федоров ввечері 18 серпня звернувся до українців, у якому закликав провести вибори в країні. Він звернувся до влади, щоб вона забезпечила право голосу військових, мільйонів українців за кордоном, людей у прифронтових регіонах.

Тим часом в Україні тривають протести за повернення колишнього міністра оборони Михайла Федорова в Міноборони. Зокрема, 18 серпня, у перший робочий день Ради, яка повернулася після канікул, під стінами будівлі кияни зібралися на акцію на підтримку ексміністра.

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