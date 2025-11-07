"Хай сам розбереться": порада репетиторки здивувала батьків та поділила Мережу

Вчителька / © Pexels

У соціальних мережах вибухнуло жваве обговорення після того, як репетиторка Юлія Рибіна опублікувала пост із несподіваним закликом до батьків. Вона категорично заявила, що дітей не варто спеціально готувати до школи. Краще, щоб вони вперше зіткнулися з основними правилами дисципліни та соціалізації вже безпосередньо в класі.

Про це вона розповіла у Threads.

Заклик, що шокував батьків

Репетиторка Юлія Рибіна викликала хвилю обурення, коли опублікувала свою думку у Threads:

«НІКОЛИ не готуйте дитину до школи. Серйозно. Нащо? Хай вже у школі дізнається, що вчительці не смішно, коли ти співаєш замість писати. І хай сам розбереться, що означає „будь уважним“, коли навколо 20 голосів,» — написала вона.

Вона вважає, що дитина має самостійно дізнатися, що на уроці не можна співати, коли хочеться, і що малювати замість писати — не найкраща ідея.

Допис користувачки у соцмережі. / © Скріншот

Хвиля критики та обурення

Пост одразу зібрав сотні коментарів, і більшість батьків сприйняли його як провокацію та джерело потенційних дитячих травм. Багато користувачів стверджували, що така порада зведе нанівець зусилля з соціалізації.

Батьки обурювалися у коментарях:

«Це не підготовка до школи, це підготовка до життя!»

«Ви хочете, щоб дитина плакала на кожному уроці?»

«Такі поради — шлях до дитячих травм.»

Особливе обурення викликала ідея про те, що дитина має «вчитися не плакати».

«Вчитися не плакати — „чудова“ порада. Потім така дитина виросте і ходитиме до психолога, бо не знатиме, як висловити свої емоції,» — написала одна з мам.

Коментарі під дописом / © Скріншот

Пояснення репетиторки — емоційна готовність важливіша за літери

У відповідь на шквал критики Юлія Рибіна пояснила, що її мета — не відмовити від навчання, а привернути увагу до психологічної сторони готовності до школи. На її думку, багато батьків плутають академічну готовність (уміння рахувати й писати) з емоційною готовністю — умінням приймати правила, працювати в колективі та не втрачати інтерес до пізнання.

«Це про те, щоб дитина не злякалась навчання. Щоб знала, як слухати, запитувати, чекати чергу, радіти, коли виходить, і не здаватись, коли не виходить. Про вміння тримати в голові та виконувати одночасно декілька інструкцій», — підсумувала вона.

Коментарі під дописом. / © Скріншот

