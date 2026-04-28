"Хай вони сказяться": синоптик попередила про ще одну хвилю холоднечі і заморозків в Україні

Україна продовжує перебувати у владі холодного атмосферного фронту. Незважаючи на те, що руйнівний штормовий вітер нарешті залишає територію країни, весняне тепло не поспішає повертатися. У середу, 29 квітня, українців очікують нічні морози та опади, які у деяких регіонах нагадуватимуть про зиму.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Головною позитивною новиною середи стане припинення екстремальних поривів вітру, які завдали чимало клопоту протягом останніх днів. Синоптикиня зазначила, що ситуація стабілізується.

«29-го квітня вітер нарешті схаменеться і перестане носити горизонтально, як жартують у соцмережах, арматуру та песиків невеликих та середніх розмірів. Очікується північно-західний, від невеликого до помірного!» — повідомила експертка.

За її словами, це єдиний елемент прогнозу, який дозволить синоптикам спокійно виходити на вулицю, не побоюючись критики за нещодавню штормову погоду.

Холодна повітряна маса продовжує утримувати позиції по всій країні. Найбільшою проблемою для аграріїв та садівників залишаються нічні заморозки, які триватимуть і у середу.

Денна температура також не радуватиме:

У більшості областей стовпчики термометрів піднімуться лише до +7…+10 градусів.

Трохи тепліше буде на півдні та південному сході України — там очікується від +9 до +13 градусів.

Де очікувати мокрий сніг

Ситуація з опадами 29 квітня буде складною — виділити регіони, де було б абсолютно сухо протягом усієї доби, практично неможливо. Ймовірність дощів існує майже повсюдно.

Особливу увагу Діденко приділила мешканцям північних та західних регіонів: «На півночі та заході дощ можливий із мокрим снігом. У Києві 29-го квітня вночі заморозки, вдень скупі +7+9 градусів. Місцями дощ, можливий мокрий сніг».

Єдиною розрадою для киян стане те, що північно-західний вітер у столиці буде помірним або невеликим, без штормових поривів.

«Холод, нещодавній штормовий вітер, нестабільний атмосферний тиск, заморозки, опади — розумію, що це сильно може впливати на голову, судини, суглоби, настрій, бадьорість і натхнення», — додала Діденко.

Щодо перспектив на найближче майбутнє, то перше пристойне потепління до +12…+16 градусів прогнозують уже на суботу та неділю. Проте у неділю, 3-го травня, у південній частині через дощі знову можливе похолодання до +8…+11 градусів.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру повідомили, що у травні температура в Україні очікується нижчою, ніж зазвичай. Так, середня місячна температура передбачається 12–15°, а в гірських районах Карпат 9–12°). Це 0 на 1,5 градусів нижче за норму.

Водночас синоптик Ігор Кібальчич наголосив, що наа межі квітня і травня атмосферна циркуляція над територією України сприятиме проникненню нових порцій холодного арктичного повітря. Втім, вже у перших числах травня «намітиться тенденція до поступового потепління».

