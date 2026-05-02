Херсон під ударом: росіяни вгатили по маршрутці, є жертви
Серед загиблих — комунальник та жінка, її особу наразі встановлюють. Також багато постраждалих.
Сьогодні зрання росіяни з дрона вдарили по маршрутному таксі в Дніпровському районі Херсона.
Про це повідомив очільник МВА Ярослав Шанько.
«Травми, несумісні з життям, отримав працівник одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради та невідома жінка, особу якої встановлюють відповідні служби. Крім того, постраждали ще 7 пасажирів маршрутки — 6 чоловіків і жінка. 4 з них — комунальники. Наразі вони всі в лікарні. Попередній діагноз — мінно-вибухова травма», — зазначив він.
Нагадаємо, 19 квітня внаслідок російського удару по автівці у Центральному районі Херсона загинув чоловік.
24 квітня у передмісті Херсона окупанти з дрона влучили в мопед, на якому їхали двоє людей.