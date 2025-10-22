Херсон знову під вогнем: РФ обстріляла Корабельний район, багато поранених

РФ обстріляла Корабельний район у Херсоні / © скрін з відео

Російські окупаційні війська вчергове завдали удару по Херсону 22 жовтня, обстрілявши Корабельний район міста близько 14:30. Спочатку внаслідок ворожої атаки медична допомога знадобилась сімом місцевим жителям. Згодом ця кількість збільшилась.

Про це повідомлялося у обласній та місцевій військових адміністраціях.

Спочатку повідомлялося про 41-річного чоловіка з вибуховою травмою та пораненням ноги, а також 20-річну жінку, яка отримала вибухову травму та контузію, перебуваючи поблизу магазину.

Згодом кількість постраждалих зросла. До медичних закладів доправили 60-річну жінку (контузія, вибухова травма), 60-річного чоловіка (контузія, уламкове поранення ноги, вибухова та черепно-мозкова травми), а також двох жінок 52 та 25 років (контузії, вибухові травми та поранення ніг).

Крім того, 51-річній місцевій жительці медики надали допомогу на місці через контузію, уламкове поранення попереку, вибухову та черепно-мозкову травми. Від госпіталізації вона відмовилася.

РФ обстріляла Корабельний район у Херсоні. / © скрін з відео

Внаслідок обстрілу в Корабельному районі пошкоджено житлові багатоповерхівки, комунікації та заклад освіти. Також була пошкоджена контактна мережа, через що тимчасово призупинявся рух тролейбусів на маршруті №9, але пізніше його вдалося відновити.

Станом на 17:30 відомо про десятьох поранених через атаки РФ на Херсонщині. Пошкоджені магазин, кав’ярня, складське приміщення, приватні та багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня та вранці російські війська масовано атакували Київ. Влада інформувала про пошкодження у Солом’янському, Дніпровському, Печерському та Дарницькому районах.

Згодом кількість постраждалих у Києві через російську атаку 22 жовтня зросла до 30-ти. П’ятеро з постраждалих — діти.

Також повідомлялося, попри заяви російських пропагандистів про нібито висадження штурмових груп у Херсоні, армія РФ не має жодного просування до міста. Всі населені пункти поблизу залишаються під контролем українських військових.