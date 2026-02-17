Херсонщина під атакою РФ: фіксують аварійні відключення світла і перебої з водою

Відключення світла / © УНІАН

Російські війська атакували критичну інфраструктуру Херсонської громади. Це призвело до масштабних знеструмлень та ймовірних проблем із водопостачанням.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, зараз фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів та відновленням пошкоджених мереж.

«На зараз знеструмлено багато побутових споживачів та об’єкти життєзабезпечення міста в Дніпровському районі. На вечір можливі перебої з водопостачанням в районі ХБК та центральній частині Херсона. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків ударів з боку армії рф», — повідомив Ярослав Шанько.

Також він зауважив, що варто заздалегідь зробити необхідний запас води. На час проведення ремонтних робіт містянам рекомендують зарядити мобільні пристрої та повербанки.

Нагадаємо, раніше атака російських безпілотників призвела до пошкодження енергетичної інфраструктури в Миколаївській області. Частина регіону, а також Херсон залишилися без електроенергії.

Окрім цього, російські атаки на енергооб’єкти призвели до знеструмлень та аварійних відключень світла у шести областях України.