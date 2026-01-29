Хірург забув у тілі пацієнтки серветку: чим це закінчилось

Хірургічна операція. Ілюстративне зображення / © Pexels

Під час планової операції хірург-онколог одного з медичних центрів Дніпропетровської області залишив у тілі пацієнтки серветку. Тепер лікаря підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Після виписки з медичного центру жінка скаржилася на погіршення стану та високу температуру. Однак лікар не звернув уваги на скарги і пояснював симптоми післяопераційним загоєнням.

Лише через три місяці після операції сторонній предмет виявили під час ультразвукового дослідження. Хірургічна серветка була в зоні проведеної операції.

«Згідно з висновком комісійної судово-медичної експертизи, встановлено прямий причинно-наслідковий зв’язок між допущеною лікарською помилкою та заподіянням потерпілій тяжких наслідків для здоров’я», — повідомили в прокуратурі.

Дії лікаря кваліфікували за ч.1 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнтки). Обвинувальний акт направлено до суду.

