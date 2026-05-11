Хірурги рятують військових ТЦК після різанини на Одещині: в якому стані поранені

Після нападу з ножем на співробітників ТЦК та СП в Одеській області двоє з них опинилися на операційному столі. Стан одного з військових залишається стабільно важким, лікарі роблять усе можливе для порятунку.

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Стан одного зі співробітників ТЦК, які постраждали під час нападу в селі Байбузівка, вдалося стабілізувати. Інший після проведених операцій залишається у тяжкому стані.

«Наразі обом постраждалим надано повний комплекс необхідної медичної допомоги. Лікарі провели оперативні хірургічні втручання. Станом на зараз: стан одного з військовослужбовців вдалося стабілізувати; інший перебуває у стабільно важкому стані під постійним наглядом фахівців», — розповів Волошин.

Він наголосив, що медики продовжують робити все можливе для якнайшвидшого одужання постраждалих. Водночас зауважив, що деталі щодо процесу лікування залишаються конфіденційними.

Нагадаємо, 10 травня в селі Байбузівка на Одещині чоловік, який перебував у розшуку, напав із ножем на групу оповіщення під час супроводу до ТЦК. Двоє військовослужбовців отримали численні поранення та потрапили у лікарні у важкому стані. Поліція розпочала слідство.

До слова, взимку в Одесі чоловік напав із ножем на групу оповіщення ТЦК ще до початку перевірки документів. Один військовослужбовець отримав поранення, його госпіталізували у стабільному стані. Нападник втік, поки потерпілому надавали першу допомогу.

