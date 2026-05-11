Укрaїнa
Хірурги рятують військових ТЦК після різанини на Одещині: в якому стані поранені

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив про стан військових, поранених під час виконання обов’язків на Одещині.

Пораненим військовослужбовцям ТЦК та СП надають необхідну медичну допомогу

Пораненим військовослужбовцям ТЦК та СП надають необхідну медичну допомогу / © ТСН

Після нападу з ножем на співробітників ТЦК та СП в Одеській області двоє з них опинилися на операційному столі. Стан одного з військових залишається стабільно важким, лікарі роблять усе можливе для порятунку.

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Стан одного зі співробітників ТЦК, які постраждали під час нападу в селі Байбузівка, вдалося стабілізувати. Інший після проведених операцій залишається у тяжкому стані.

«Наразі обом постраждалим надано повний комплекс необхідної медичної допомоги. Лікарі провели оперативні хірургічні втручання. Станом на зараз: стан одного з військовослужбовців вдалося стабілізувати; інший перебуває у стабільно важкому стані під постійним наглядом фахівців», — розповів Волошин.

Він наголосив, що медики продовжують робити все можливе для якнайшвидшого одужання постраждалих. Водночас зауважив, що деталі щодо процесу лікування залишаються конфіденційними.

Нагадаємо, 10 травня в селі Байбузівка на Одещині чоловік, який перебував у розшуку, напав із ножем на групу оповіщення під час супроводу до ТЦК. Двоє військовослужбовців отримали численні поранення та потрапили у лікарні у важкому стані. Поліція розпочала слідство.

До слова, взимку в Одесі чоловік напав із ножем на групу оповіщення ТЦК ще до початку перевірки документів. Один військовослужбовець отримав поранення, його госпіталізували у стабільному стані. Нападник втік, поки потерпілому надавали першу допомогу.

