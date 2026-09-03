Хліб, морква і "залупянка" до чаю: на Буковині виник скандал через харчування школярів

Скандал з харчуванням для школярів / © соцмережі

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У Чернівцях та області масово перевірять якість харчування школярів після скандальних фотографій обідів, які 3 вересня з’явилися в інтернеті.

Про це пише Главком.

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Що відомо про скандал з харчуванням для школярів

Усе почалося 3 вересня, коли чернівчанин Леонід Прокопчук виклав у соцмережі фото шкільного обіду для старшокласників і молодших учнів та висміяв таке меню.

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«На перше — хліб. Мав би бути ще суп, але не вистачило семи інгридієнтів, тому вийшло вже як вийшло. На друге — залупянка тій в канонічній формі та консисенції, якою вона зображена на гербі Чернівців над брамою. Щоб проштовхнути залупянку, в яскраві сучасні стаканчики наливають чай. Хочеш — пий, хочеш — х…ліб мачай», — саркастично зауважив чоловік.

Скандал зі шкільним харчуванням для дітей — Фото з допису. / © соцмережі

Як відреагували у ОВА

Також додав, що у цьому меню для дітей ще додали сливи та моркву. На ситуацію одразу відреагував начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Він повідомив, що ініціює службову перевірку та позапланові рейди.

«Вважаю неприпустимим нехтування якістю та безпекою харчування дітей! Тому невідкладно ініціював службову перевірку щодо конкретного інциденту і доручив розпочати позапланові моніторингові візити до закладів освіти Буковини, починаючи із завтрашнього дня», — написав Осипенко.

Скандал зі шкільним харчуванням для дітей / © соцмережі

Голова ОВА запевнив, що перевірки триватимуть, поки все не виправлять. Перевіряльники дивитимуться не на звіти, а на саму їжу на столах, а винних каратимуть за законом.

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Скандал зі шкільним харчуванням для дітей / © соцмережі

Що заявили в управлінні освіти?

Свою позицію висловили і в Управлінні освіти Чернівецької міської ради. Представники відомства зазначили, що заздалегідь зв’язалися з підрядником, який готує їжу для цього закладу, та провели розмову з керівництвом школи.

«Такий вигляд і якість харчування нас категорично не влаштовують і подавати їжу так не мають. Наші діти обов’язково отримуватимуть їжу в належному вигляді», — йдеться у дописі управління.

Там також пояснили причини труднощів: після введення безкоштовного харчування для всіх школярів навантаження на харчоблоки зросло в рази. Кількість учнів, які харчуються в школах, зросла з 8–10 тисяч до понад 26 тисяч. Управління освіти визнало перші помилки й пообіцяло покращувати роботу разом із батьками.

Скандал зі шкільним харчуванням для дітей / © соцмережі

Оцінка експертів щодо реформи харчування

Ситуацію також прокоментувала Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України. У Facebook вона опублікувала ще одне фото шкільної їжі без прив’язки до міста і згадала, як фінансується ця програма.

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«Держава виділила на це по 50–60 гривень на дитину. На кожну дитину, незалежно від можливостей родини», — написала Продан.

Харчування для школярів / © соцмережі

Продан розкритикувала рішення уряду безкоштовно годувати абсолютно всіх школярів незалежно від статків родин, а також згадала про заборони приносити власну їжу в деяких школах. Вона додала, що попри всі суперечки, знущатися з дітей неприпустимо.

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