Хлопчика вигнали зі спільного фото через малюнок: вчинок вчительки сколихнув Мережу

Ображений хлопчик / © Credits

Реклама

Дитину у школі вигнали зі спільного фото через малюнок.

Про це розповіла у своєму дописі користувачка соцмережі Treads Тетяна Вальта. Ця обурлива історія трапилася з її 10-річним сином.

Дітям у школі дали завдання зробити проєкт — малюнок з описом. Син авторки зробив усе як просили, однак малюнок у нього вийшов не дуже. І тоді вчителька не просто зазначила, що у нього поганий малюнок, а й не дозволила стати з усіма дітьми для загального фото із проєктами. Авторка запитала у користувачів соцмережі, чи є такі дії булінгом.

Реклама

«Ситуація у школі: класний керівник, за сумісництвом вчитель польської мови, дає завдання зробити проєкт, малюнок з описом. Дитина малює, все правильно описує, але сам малюнок м’яко кажучи поганий. Вона при всьому класі каже, що у тебе поганий малюнок, і ти з нами на фото не стаєш (робили загальне фото дітей з проєктами). У мене питання: це булінг? Вчитель може оцінити роботу оцінкою. Але не дозволяти дитині ставати на фото, тому що його малюнок не вписувався у загальну картинку (це її слова). Для мене це дно», — написала Тетяна Вальта.

Читачів обурила така ситуація, і вони написали, що дії вчительки — це дійсно дно. У коментарях авторка уточнила, що не сфотографували лише її дитину з усього класу.

«Мали буквально ідентичну ситуацію в київській школі. Мій малий дійсно не має хисту до малювання. Малював горобчика, дуже старався. Вчителька каже: це що за страус, перемальовуй. Він намалював вдруге, враховуючи помилки. Вона: ужасно, на дошку я це вішати не буду. Він був єдиним, чий малюнок не потрапив на дошку. Дитина ревіла так як ніколи, і я разом з ним. На моїх очах роздер той малюнок на шматки, бо негарний (Це був найкрасивіший горобчик у світі! Я весь вечір клеїла його потім)».

«Тоді зразу до адміністрації та розмовляти у присутності адміністрації. Ну і скаргу в облно. Там нема про що говорити з вчителем, на мій погляд. Як можна так принизити одну дитину з класу, я теж вчитель, в мене волосся дибки. Це поза межами педагогіки, як на мене».

«Булінг, звичайно. Ще і не дуже зрозуміла, що у вас там за образотворче мистецтво і чому малюнок оцінювала вчителька польської мови».

«Я працюю вчителем в школі. Так робити не можна, це дійсно булінг. В школах заборонено навіть на весь клас озвучувати оцінку без згоди учня, вже не кажучи про подібне. Я б на вашому місці пішла одразу до секретаріату до директора чи віце директора. Вчитель несе відповідальність за безпеку учня не тільки фізичну але і емоційну під час шкільного дня».

«Булінг. Обовʼязково зверніться до керівництва школи за поясненнями ситуації».

Авторка допису поговорила із вчителькою, яка визнала, що вчинила неправильно. За її словами, вона хотіла зробити красиве фото для соцмереж. Вчителька обіцяла перепросити у хлопчика, і дотрималася своєї обіцянки.

Пост про вибачення вчительки / Фото: Treads



«Завжди захищайте своїх дітей, якщо на це є причини. Не мовчіть», — підсумувала Тетяна Вальта.

Реклама

Нагадаємо, у школах Києва виникла загрозлива ситуація з дотриманням мовного закону. Майже чверть (24%) вчителів у столичних закладах освіти спілкуються під час уроків російською, ще 40% — під час перерв.