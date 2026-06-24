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Хлопець жорстоко вбив матір, а потім на швидкості влаштував смертельну ДТП (фото, відео)
24-річного львів’янина затримали після смертельної ДТП на Львівщині. Під час спілкування з поліцейськими він заявив, що вбив свою матір.
На Львівщині правоохоронці затримали 24-річного львів’янина, який став учасником смертельної ДТП у Пустомитах. Після аварії чоловік повідомив поліцейським, що вбив власну матір.
Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Львівській області.
За даними поліції, подія сталася вранці 24 червня близько 07:10 на вулиці Глинській у Пустомитах. Патрульні помітили автомобіль Audi Q5 без переднього номерного знака та намагалися його зупинити. Однак водій проігнорував вимогу правоохоронців, почав тікати на великій швидкості у напрямку виїзду зі Львова та під час втечі зіткнувся зі службовим автомобілем.
Згодом керманич Audi не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де скоїв лобове зіткнення з автомобілем Volkswagen. Від сильного удару Volkswagen відкинуло на подвір’я приватного будинку, де транспортний засіб перекинувся. Водій Volkswagen, житель Львівської області, дістав смертельні травми та загинув на місці аварії.
Після затримання 24-річний водій Audi заявив, що вбив свою матір. У квартирі за місцем проживання чоловіка було виявлено жінку з ножовими пораненнями.
«Інформація про смерть жінки підтвердилася: жінку було виявлено у квартирі за місцем мешкання з ножовими пораненнями. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та скеровано на медичне освідування», — йдеться в повідомленні.
На місці події працюють слідчо-оперативна група, співробітники Слідчого управління поліції Львівщини та інші профільні служби.
Наразі відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини) Кримінального кодексу України.
Варто зазначити, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, в Києві затримали чоловіків, який підозрюють у жорстокому вбивстві 58-річного чоловіка. Фігуранти, ймовірно, закатували жертву.