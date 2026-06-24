Хлопець жорстоко вбив матір, а потім на швидкості влаштував смертельну ДТП (фото, відео)

Місце ДТП / © Головне управління Національної поліції у Львівській області

Реклама

На Львівщині правоохоронці затримали 24-річного львів’янина, який став учасником смертельної ДТП у Пустомитах. Після аварії чоловік повідомив поліцейським, що вбив власну матір.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, подія сталася вранці 24 червня близько 07:10 на вулиці Глинській у Пустомитах. Патрульні помітили автомобіль Audi Q5 без переднього номерного знака та намагалися його зупинити. Однак водій проігнорував вимогу правоохоронців, почав тікати на великій швидкості у напрямку виїзду зі Львова та під час втечі зіткнувся зі службовим автомобілем.

Реклама

Згодом керманич Audi не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де скоїв лобове зіткнення з автомобілем Volkswagen. Від сильного удару Volkswagen відкинуло на подвір’я приватного будинку, де транспортний засіб перекинувся. Водій Volkswagen, житель Львівської області, дістав смертельні травми та загинув на місці аварії.

Місце ДТП / © Головне управління Національної поліції у Львівській області

Після затримання 24-річний водій Audi заявив, що вбив свою матір. У квартирі за місцем проживання чоловіка було виявлено жінку з ножовими пораненнями.

«Інформація про смерть жінки підтвердилася: жінку було виявлено у квартирі за місцем мешкання з ножовими пораненнями. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та скеровано на медичне освідування», — йдеться в повідомленні.

Затриманий чоловік / © Головне управління Національної поліції у Львівській області

На місці події працюють слідчо-оперативна група, співробітники Слідчого управління поліції Львівщини та інші профільні служби.

Реклама

Наразі відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини) Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, в Києві затримали чоловіків, який підозрюють у жорстокому вбивстві 58-річного чоловіка. Фігуранти, ймовірно, закатували жертву.

Новини партнерів