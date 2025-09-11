ТСН у соціальних мережах

117
1 хв

Хлопця рятували місяць: яка доля постраждалого через обстріл Куп'янського району

Російські військові вбили неповнолітню дитину на Харківщині.

Катерина Сердюк
Куп’янськ / Ілюстративне фото / © Getty Images

Через обстріл Куп’янського району 16 серпня є жертва. У лікарні Харкова помер 15-річний хлопець.

Про це написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як відомо, російські окупанти обстріляли с. Піщане. Внаслідок атаки поранень дістав підліток. Його доставили до медзакладу в дуже важкому стані, він перебував на апараті ШВЛ.

«Протягом місяця лікарі робили все можливе, щоб урятувати дитині життя. На жаль, травми виявилися надто важкими. Щирі співчуття рідним і близьким», — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, армія РФ не припиняє нещадно тероризувати мирних людей у населених пунктах в районі лінії зіткнення. Так, у липні росіяни вбили жінку у Куп’янську на Харківщині. Загиблій було 52 роки.

Окрім того, поранень зазнали 56-річний чоловік та жінки віком 66 і 56 років. Також пошкоджені житлові будинки та магазини.

