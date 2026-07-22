Хмара, Драпатий та Скибюк керуватимуть війною: що відомо про нове вище військове командування (відео)

Хмара Драпатий та Скибюк / © ТСН

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У вищому військовому керівництві України відбулися важливі кадрові зміни. Напередодні президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського із посади головнокомандувача ЗСУ, а на його місце призначив бойового генерала Михайла Драпатого. Він працюватиме з генерал-майором Ігорем Скибюком, який став начальником Генштабу. За декілька днів до цього глава держави призначив тимчасового міністра оборони Євгенія Хмару, який замінив Михайла Федорова.

Що відомо про вище командування ЗСУ та Міністерство оборони — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Новим тимчасовим міністром став Євгеній Хмара

Після відставки Михайла Федорова 16 липня глава держави доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони. До цього він був виконувачем обов’язків голови СБУ. А 20 липня він офіційно став до роботи як т.в.о. міністра оборони. Про це йдеться у відповідному розпорядженні № 723-р уряду.

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Зеленський підкреслив, що Євгеній Хмара має значний досвід у проведенні технологічних ударних операцій, а також в управлінні Центром спеціальних операцій «Альфа» СБУ.

Євгеній Хмара / © Володимир Зеленський

Які завдання Зеленський поставив Хмарі

Президент України очікує від нового очільника Міноборони:

продовження реформування оборонної сфери,

забезпечення подальшого розвитку далекобійних спроможностей,

зміцнення Сил оборони,

справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами,

максимального забезпечення військових безпілотними системами,

виконання домовленостей із міжнародними партнерами.

Ключові факти про Хмару: звільняв Київщину та острів Зміїний

Як відомо із відкритої інформації, Хмара має 15 років досвіду роботи в структурі Служби безпеки України. До приходу в «Альфу» він служив у Центрі спецпризначення «Омега» Нацгвардії. В «Альфі» він починав як боєць, який займався швидким проникненням підрозділу всередину будівлі. Згодом він став керівником елітного підрозділу усередині самого Центру спецоперацій «А».

Хмара брав участь у багатьох важливих операціях зі звільнення України від окупантів. На початку повномасштабного вторгнення він звільняв Київщину, а після її деокупації перемістився на Донеччину, зокрема, воював за Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

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Влітку 2022 року його залучили до операції зі звільнення острова Зміїний. Завдяки успішним операціям у квітні 2023 року президент Зеленський призначив Хмару начальником Центру спецоперацій «А». За даними СБУ, Центр входить до трійки найрезультативніших підрозділів Сил оборони за масштабами знищеної техніки й живої сили росіян, а його оператори брали безпосередню участь у масштабній спецоперації «Павутина».

5 січня 2026 року Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару виконувачем обов’язків голови СБУ після відставки Василя Малюка.

Колеги кажуть, що він має авторитет серед керівників спецслужб та здатність професійно комунікувати з партнерами й парламентським комітетом.

Хмара — повний кавалер ордену Богдана Хмельницького, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня та відзнакою президента України «Хрест бойових заслуг».

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Михайло Драпатий — новий головком: чим він відомив і чому його бояться росіяни

Після відставки Сирського місце головнокомандувача ЗСУ обійняв бойовий офіцер Михайло Драпатий. До цього він був командувачем Угруповання об’єднаних сил. А у середу, 22 липня, він фіційно став до виконання обов’язків.

«Приступив до виконання обов’язків Головнокомандувача Збройних Сил України. Начальником Генерального штабу в моїй команді буде генерал-майор Ігор Скибюк, колишній командувач ДШВ. Дякую Президенту України за підтримку цього рішення», — написав він.

Українська армія «у надійних руках» — Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов працював із ним, будучи очільником Головного управління розвідки. Він охарактеризував Драпатого як командира, який «тверезо оцінює обстановку, ухвалює рішення швидко та береже людей».

«Це командир із реальним відчуттям бою, що тверезо оцінює обстановку, ухвалює рішення швидко та береже людей. Армія йому довіряє, і це бойова заслуга. Михайле Васильовичу, попереду великі завдання, і у вас є все, щоб їх виконати», — сказав він на своїй сторінці у тг-каналі.

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Він запевнив, що армія «в надійних руках». Водночас новий головком може розраховувати на підтримку керівника ОП.

«Ми знаємо, за що стоїмо, і знаємо, куди йдемо. Наша стійкість — це шлях до перемоги. Ви можете розраховувати на мою повну підтримку й допомогу. Наша сила — в єдності та відповідальності кожного», — підсумував він.

Дата публікації 08:50, 17.07.26 Кількість переглядів 22 ЄС шокований відставкою Федорова?! Скандал через нову купюру зі Стусом! | ТСН 9:00 17 липня

Завдання Зеленського для нового головкома:

Ухвалюючи історичне рішення про нового головкома, Зеленський дав чіткі завдання для Драпатого, які повинні бути реалізовані найближчим часом і в середньостроковій перспективі.

операції Сил оборони України мають тривати стабільно.

розвиток плану далекобійних санкцій України,

підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію оборони,

продовжити реформи корпусної системи,

виконати запити бойових командирів на постачання зброї, дронів, обладнання, «які цими днями прозвучали і на Ставці, і в нашому прямому спілкуванні з командирами»,

закрити максимально небо від російських ударів,

дати «реальне бачення мобілізаційного процесу».

Михайло Драпатий / © Associated Press

Командир «літаючої» БМП під час звільнення Маріуполя

Драпатий народився 1982 року в Кам’янці-Подільському Хмельницької області. Закінчив Харківський інститут танкових військ і Національний університет оборони України. Після завершення навчання лейтенант Драпатий почав службу в 72-й окремій механізованій бригаді.

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Коли почалася російська агресія проти України, 2014 року, майор Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади (в/ч А2167, м. Біла Церква). Уже в середині квітня 2014-го 72-га ОМБр у повному складі перебувала на сході України та була готова до виконання бойових завдань.

Драпатий став відомим завдяки кадрам, які облетіли весь світ, коли він у травні 2014 року увірвався до Маріуполя на бронетехніці через барикади проросійських сеператистів і бойовиків.

Також він виконав блискавичну операцію і вивів українських військових з оточення під Ізвариним на українсько-російському кордоні 2014 року. Перериваючи канали постачання бойовиків, його підрозділ потрапив під обстріли з території Росії та опинився у так званому «Ізваринському котлі». Завдяки його ефективному командуванню з оточення вдалося вивести 260 військових і десятки одиниць техніки.

2021 року Михайло Драпатий став був керівником управління підготовки військ оперативного командування «Північ».

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Догани від Сирського та «пожежник фронту»

Повномасштабне російське вторгнення лютого 2022-го він був на посаді заступника командувача Об’єднаних сил Апарату головнокомандувача ЗСУ. У ЗМІ поширювалися чутки, що Драпатий мав певну напругу із тодішнім головкомом. Від 2022-го до 2025 року його постійно кидали на найкритичніші напрямки, щоб «гасити» російський наступ. Експерти припускають, що у такий спосіб Сирський хотів справитися із майбутнім суперником на посаду головнокомандувача.

Навесні 2022-го він очолив оперативне угруповання військ «Південь» (пізніше «Каховка», потім — «Кривий Ріг»). Завдяки командуванню він зупинив просування окупантів на цьому напрямку та відрізав росіянам можливість наступати на Кривий Ріг.

Далі генерал Драпатий продовжив воювати на півдні та брав участь у звільненні Херсона. Херсонським напрямком він керував аж до січня 2024 року. У травні 2024-го бригадного генерала кинули на Харківщині. Контрнаступ українських сил заскочив усіх зненацька, особливо ворога. Потім його було призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) «Харків».

У листопаді 2024 року Драпатий став командувачем Сухопутних військ замість Олександра Павлюка, а на початку 2025-го генерал був направлений для командування оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця», де на той час відбувалися найжорстокіші бої та тривав стрімкий російський наступ, зокрема, наступ РФ на Покровськ.

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1 червня 2025 року Драпатий подав рапорт про звільнення з посади командувача Сухопутних військ після трагічного удару РФ по навчальному центру ЗСУ. Тоді загинуло 12 людей і 60 зазнали поранень. У жовтні 2025-го він очолив створене Угруповання обʼєднаних сил.

Керував звільненням Херсонщини та Харківщини: що відомо про нового начальника Генштабу Ігоря Скибюка

Новим начальником Генерального штабу став генерал-майор Ігор Скибюк. Він замінить Гнатова.

Народився Скибюк 10 жовтня 1976 року в Конотопі Сумської області. Він є кадровим військовим, який здобув профільну освіту в Одеському інституті Сухопутних військ та Національному університеті оборони України.

Бере участь у російсько-українській війні від 2014 року. В той рік був поранений, але після лікування повернувся до своїх обов’язків. 2021 року Ігор Скибюк очолив 80-ту бригаду.

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За його командування вже під час повномасштабного вторгнення Росії до України його бригада звільняла Ізюм в межах Харківського контрнаступу 2022 року. За це він отримав звання Героя України. Того ж року його нагородили орденом Богдана Хмельницького III та II ступенів «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

2022 року брав участь в обороні Києва, а 2023 року став очільником штабу — заступником командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України, а 11 лютого 2024 року президент призначив його командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Новий головком Драпатий зазначив, що познайомився зі Скибюком 2022 року на півдні України. За його словами, вони в одному з командних пунктів керували операцією зі звільнення Херсонщини. Він зауважив, що Скибюку можна довіряти у складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи.

«Попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністью за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти», — заявив головком ЗСУ.

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Ігор Скибюк / © ТСН.ua

Що буде із Сирським та Гнатовим після звільнення — ЗМІ

За даними джерел РБК-Україна, колишній головнокомандувач Сирський та ексначальник Генштабу Гнатов не будуть займатися операційною діяльністю після відставки.

«Вони точно не будуть займатися операційною діяльністю. У них є знання, експертиза, тож вони будуть долучені інтелектуально, візійно. Сирський може бути десь в системі військової освіти — але ще побачимо», — сказав співрозмовник.

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