Хмара офіційно тимчасово очолив СБУ: Зеленський підписав указ
Окрім призначення, президент затвердив нові правила організації діяльності СБУ, що визначають порядок заміщення голови під час воєнного стану.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення начальника Центру спецоперацій «А» СБУ Євгенія Хмари на посаду тимчасового виконувача обов’язків очільника спецслужби.
Відповідний указ №19/2026 опублікований на сайті глави держави 5 січня.
«Начальнику Центру спеціальних операцій „А“ Служби безпеки України Хмарі Євгенію Леонідовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України», — йдеться в тексті документа.
Указ Зеленського про окремі питання організації діяльності СБУ
Окрім того, іншим своїм указом №18/2026 «Про окремі питання організації діяльності Служби безпеки України» Зеленський установив, що:
голова СБУ має першого заступника і чотирьох заступників.
У разі тимчасової відсутності очільника спецслужби його повноваження здійснює перший заступник голови СБУ, а за відсутності першого заступника — визначений головою його заступник.
У період дії воєнного стану у разі тимчасової відсутності очільника СБУ тимчасовий виконувач повноважень голови спецслужби може бути визначений президентом України.
Цей указ набуває чинності від дня його опублікування.
Нагадаємо, 5 січня попередній очільник СБУ Василь Малюк пішов у відставку, зазначивши, що залишається в системі Служби для реалізації асиметричних спецоперацій світового рівня. Зеленський після зустрічі з Малюком подякував йому за бойову роботу та доручив зробити напрямок асиметричних операцій найсильнішим у світі.
Цього ж дня стало відомо, що СБУ тимчасово очолить Євгеній Хмара. Зеленський після зустрічі з ним подякував спецпризначенцям за вагому бойову роботу та анонсував масштабування досвіду ЦСО «А» й підготовку нових спеціальних операцій.