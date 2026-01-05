Хмара офіційно тимчасово очолив СБУ: Зеленський підписав указ

Т.в.о. очільника СБУ Євген Хмара / © facebook.com/SecurSerUkrain

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення начальника Центру спецоперацій «А» СБУ Євгенія Хмари на посаду тимчасового виконувача обов’язків очільника спецслужби.

Відповідний указ №19/2026 опублікований на сайті глави держави 5 січня.

«Начальнику Центру спеціальних операцій „А“ Служби безпеки України Хмарі Євгенію Леонідовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України», — йдеться в тексті документа.

Указ Зеленського про окремі питання організації діяльності СБУ

Окрім того, іншим своїм указом №18/2026 «Про окремі питання організації діяльності Служби безпеки України» Зеленський установив, що:

голова СБУ має першого заступника і чотирьох заступників.

У разі тимчасової відсутності очільника спецслужби його повноваження здійснює перший заступник голови СБУ, а за відсутності першого заступника — визначений головою його заступник.

У період дії воєнного стану у разі тимчасової відсутності очільника СБУ тимчасовий виконувач повноважень голови спецслужби може бути визначений президентом України.

Цей указ набуває чинності від дня його опублікування.

Нагадаємо, 5 січня попередній очільник СБУ Василь Малюк пішов у відставку, зазначивши, що залишається в системі Служби для реалізації асиметричних спецоперацій світового рівня. Зеленський після зустрічі з Малюком подякував йому за бойову роботу та доручив зробити напрямок асиметричних операцій найсильнішим у світі.

Цього ж дня стало відомо, що СБУ тимчасово очолить Євгеній Хмара. Зеленський після зустрічі з ним подякував спецпризначенцям за вагому бойову роботу та анонсував масштабування досвіду ЦСО «А» й підготовку нових спеціальних операцій.