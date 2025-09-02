Хмара у вигляді ядерного гриба

У небі над містом Дніпро очевидці зафіксували незвичайну хмару, що візуально нагадує «ядерний гриб».

Про це свідчать фото, що швидко поширились у місцевих Telegram-каналах.

«Ядерний гриб» над Дніпром: що це за явище

Хоча форма хмари спричинила тривогу, фахівці заспокоюють: це природне явище, яке не є ознакою чи наслідком воєнних подій. Подібні хмари називають Cumulonimbus incus або хмара-ковадло. Така хмара є ознакою зрілої грози. Це тип купчасто-дощової хмари, що досягає верхньої межі атмосфери, а потім розтікається у характерну пласку форму, схожу на ковадло.

Фото з відкритих джерел

Таке явище свідчить про потужні висхідні потоки повітря, які піднімають вологе повітря до верхніх шарів тропосфери. Коли хмара досягає тропопаузи — межі, де температура перестає знижуватися з висотою — вона вже не може рости вертикально і починає розтікатися в боки.

Фото з відкритих джерел

Таким чином вершина грозової хмари після того, як вона розтеклася в боки, набуває форми «ковадла». Зазвичай такі хмари є передвісниками грози.

Місцеві ЗМІ зазначають, що це явище не є небезпечним і не пов’язане з будь-якими техногенними або військовими подіями. Проте для багатьох містян це стало приводом для обговорення і фотофіксації незвичного небесного явища.

