ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1053
Час на прочитання
2 хв

Хмара у вигляді ядерного гриба над Дніпром — як пояснюють явище (фото)

Світлини явища швидко поширились у місцевих пабліках, спричинивши занепокоєння серед жителів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Хмара у вигляді ядерного гриба над Дніпром — як пояснюють явище (фото)

Хмара у вигляді ядерного гриба

У небі над містом Дніпро очевидці зафіксували незвичайну хмару, що візуально нагадує «ядерний гриб».

Про це свідчать фото, що швидко поширились у місцевих Telegram-каналах.

«Ядерний гриб» над Дніпром: що це за явище

Хоча форма хмари спричинила тривогу, фахівці заспокоюють: це природне явище, яке не є ознакою чи наслідком воєнних подій. Подібні хмари називають Cumulonimbus incus або хмара-ковадло. Така хмара є ознакою зрілої грози. Це тип купчасто-дощової хмари, що досягає верхньої межі атмосфери, а потім розтікається у характерну пласку форму, схожу на ковадло.

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Таке явище свідчить про потужні висхідні потоки повітря, які піднімають вологе повітря до верхніх шарів тропосфери. Коли хмара досягає тропопаузи — межі, де температура перестає знижуватися з висотою — вона вже не може рости вертикально і починає розтікатися в боки.

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Таким чином вершина грозової хмари після того, як вона розтеклася в боки, набуває форми «ковадла». Зазвичай такі хмари є передвісниками грози.

Місцеві ЗМІ зазначають, що це явище не є небезпечним і не пов’язане з будь-якими техногенними або військовими подіями. Проте для багатьох містян це стало приводом для обговорення і фотофіксації незвичного небесного явища.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що на Санторіні, в Греції, селище з білими будинками та блакитними куполами накрила щільна хмара пилу через зсув ґрунту. Це сталося цього серпня.

Дата публікації
Кількість переглядів
1053
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie