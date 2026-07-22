Хмара зустрівся з Драпатим: війна з Росією переходить у нову фазу

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра оборони України Євгеній Хмара / © Володимир Зеленський

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Тимчасовий виконувач обов’язків міністра оборони України Євгеній Хмара заявив, що Україна продовжить посилювати ударні можливості та використовувати технологічні рішення для протидії Росії.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

«Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на росію всіма засобами», — зазначив він.

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За його словами, це питання він обговорив із новопризначеним головнокомандувачем Збройних сил України генерал-майором Михайлом Драпатим.

Хмара зазначив, що довіряє Драпатому та підтримує його бачення розвитку Сил оборони.

«Впевнений у генерал-майорі Драпатому, якого мав честь учора номінувати на посаду Головнокомандувача», — заявив очільник Міноборони.

Під час зустрічі сторони домовилися про відкриту комунікацію та спільне ухвалення рішень в інтересах українських військових.

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За словами Хмари, командири бригад і корпусів окреслили основні виклики, з якими сьогодні стикаються Сили оборони.

Війна переходить у нову фазу

Серед першочергових завдань він назвав посилення підтримки фронту, активізацію роботи з міжнародними партнерами та перенесення бойових дій на територію країни-агресорки.

«Для цього забезпечимо стабільний та гнучкий доступ бойових частин до ефективних засобів, зокрема далекобійних, розвиток технологій та асиметричних рішень», — наголосив Хмара.

За його словами, одним із головних пріоритетів залишається досягнення технологічної переваги української армії над російськими військами та збереження життів військових завдяки впровадженню сучасних рішень.

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Йдеться, зокрема, про масштабування напрямів deep strike і middle strike, розвиток наземних роботизованих комплексів (НРК) та інших технологій, які дозволяють ефективніше уражати противника з меншим ризиком для українських військових.

Також Хмара повідомив, що обговорив із головнокомандувачем майбутній розвиток Сил оборони України. За його словами, спільне бачення підтримав президент Володимир Зеленський.

Наразі, зазначив тимчасовий очільник Міноборони, триває робота над стратегією, яка має визначити практичні кроки для завершення війни на умовах України та досягнення довгострокового миру.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з попередніми і новим керівництвом армії, а також з в. о. міністра оборони Євгенієм Хмарою обговорили, які організаційні рішення мають бути реалізовані.

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А новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий офіційно став до виконання обов’язків та прокоментував призначення на посаду начальника Генштабу генерал-майора Ігоря Скибюка.

Президент Володимир Зеленський поставив перед новим керівництвом завдання посилити наступальні операції та розвивати військові технології.

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