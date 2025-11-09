Хмельницька та Рівненська АЕС знизили виробництво електрики після удару РФ: що каже МАГАТЕ

Через пошкодження підстанції АЕС на заході України змушені зменшити генерацію

Хмельницька та Рівненська АЕС були змушені знизити виробництво електроенергії після нічного удару РФ.

Про це йдеться в заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) сьогодні, 9 листопада.

«Дві діючі АЕС — Хмельницька та Рівненська — були змушені знизити виробництво електроенергії після нічного нападу на електропідстанцію, що має вирішальне значення для ядерної безпеки», — йдеться в повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі традиційно закликав «до стриманості для підтримки ядерної безпеки та уникнення аварії із серйозними радіологічними наслідками». Водночас, Гроссі знову не вказав, до кого саме звертається, відмовляючись таким чином назвати Росію агресоркою.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що російська армія обстріляла підстанції, що живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Глава МЗС вимагає терміново скликати Раду МАГАТЕ.