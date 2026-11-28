Кримський міст. / © Associated Press

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Україна готується остаточно зруйнувати Кримський міст, який з’єднує анексований Крим із Росією. Президент Володимир Зеленський поставив перед військовим командуванням завдання знищити решту переправи, яка досі функціонує.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела у військових колах.

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За інформацією співрозмовників видання, Зеленський доручив військовим остаточно перерізати транспортне сполучення через цю переправу.

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«Президент хоче, щоб його повністю знищили», — про це розповів британському виданню один із співрозмовників-військових і додав, що Україна готує нові удари.

Удари по Кримському мосту

Десять днів тому українські безпілотники і крилаті ракети завдали удару по переправі. Атака стала однією з наймасштабніших символічних операцій ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення Росії 2022-го.

Унаслідок ударів чотирисмугова автомобільна дорога і опорна аркова конструкція обвалилися в Керченську протоку. Крім того, ракети «Нептун» завдали серйозних пошкоджень посиленій залізничній конструкції мосту. Це суттєво обмежило можливості Росії постачати військовим угрупованням на півострові озброєння, техніку та інші ресурси.

У статті The Telegraph зауважують, що остаточне знищення переправи стало б важливою політичною перемогою для Зеленського та послабило б контроль «фюрера» Володимира Путіна над окупованим Кримом.

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Атака на Кримський міст — деталі операції

Від початку повномасштабного вторгнення українські Сили оборони неодноразово намагалися знищити міст і 18 листопада цього року одна з цих спроб була дуже успішною. У місії було задіяно 11 різних систем озброєння, що стало кульмінацією семиетапної операції з послаблення оборони навколо переправи перед ударом по самій конструкції.

За даними джерела, перші удари по Кримському мосту тривали, коли до операції долучилися Військово-морські сили. Після опівночі вони вивели мобільні пускові установки на вже підготовлені позиції вздовж південного узбережжя України. Звідти випустили значну кількість протикорабельних крилатих ракет «Нептун».

«Щойно нічне небо осяяло яскраве помаранчеве полум’я від роботи ракетних двигунів, бійці змінили позиції, щоб не потрапити під можливий вогонь у відповідь з боку росіян. Опинившись у безпечному місці, вони почали відстежувати повідомлення у соцмережах та шукати підтвердження результатів атаки», — пише британське видання.

Зазначається, що упродовж кількох годин по мосту завдавали ударів військовослужбовці з різних підрозділів Сил оборони України.

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Близько 02:00 ракетна бригада «Нептун» дізналася, що частина автомобільного полотна та опорна аркова конструкція мосту обвалилися у води Керченської протоки.

Завданням ракет було уразити саме залізничну частину мосту. Наступної ночі бригада повернулася до операції і завдала повторного удару. Цього разу вдалося послабити залізничну конструкцію.

The Telegraph пише, що лише після другого ракетного залпу бійці дізналися, що операцію безпосередньо санкціонував президент Володимир Зеленський.

«У мене є філософське запитання. Я не розумію росіян. Вони ж мали знати, що Україна має таку зброю. То чому вони атакують наші мости, не усвідомлюючи, що ми можемо відповісти тим самим і бити по їхніх переправах?» — каже джерело.

Співрозмовник видання також провів паралель з українськими енергетичними об’єктами, які регулярно атакує Росія.

«Така сама логіка стосується наших електростанцій. Чи готові росіяни зіткнутися з неминучими наслідками, коли ми завдамо удару у відповідь?» — наголосив співрозмовник видання.

Зауважимо, Керченський міст, який також називають Кримським, російський диктатор наказав збудувати після незаконної анексії півострова. Вже за чотири роки, 2018-го, Путін особисто відкрив переправу, проїхавши нею за кермом вантажівки. Втім, через атаки ЗСУ диктатор країни-агресорки зазнав приниження, адже в Росії переправу називали однією з найзахищеніших у світі.

Руйнування Кримського мосту стали приводом для нових погроз Путіна. Він прагне використати ці атаки, щоб перекласти відповідальність за відсутність миру на Київ, а не на Москву. Адже «фюрер» брехливо заявляє, що нібито переправа є «цивільним об’єктом», яку не використовували для транспортування військової техніки, боєприпасів, нафти та нафтопродуктів.

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