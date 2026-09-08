Зимовий пакет підтримки для України: Зеленський про Patriot і хто допоможе

Зеленський про Patriot і зимовий пакет допомоги / © Офіс президента України

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Ключовим пріоритетом України напередодні зими є забезпечення країни спеціальним зимовим пакетом допомоги. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 8 вересня.

Зеленський про пріоритет України до зими

Окрему увагу Зеленський приділив питанню постачання систем протиповітряної оборони. За його словами, діалог щодо отримання ліцензій на Patriot триває як на найвищому політичному рівні, так і між профільними командами й виробниками оборонного озброєння.

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«Про ліцензії (на Patriot — ред.) ми говоримо напряму з президентом Трампом, а також говорять наші команди, і на рівні виробників також є діалог. Хочеться завжди пришвидшити процес, але процес іде», — підкреслив Володимир Зеленський.

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Президент зауважив, що хоч із боку американського лідера й є позитивний сигнал, Україна має зосередитися на нагальних потребах холодного сезону. Усім партнерам Зеленський наголосив, що пріоритетом України є зимовий пакет допомоги.

Його обговорять під час переговорів із прем’єр-міністром Норвегії. Водночас аналогічних домовленостей уже вдалося досягти з Великою Британією під час візиту її нового прем’єр-міністра Енді Бернема до Києва.

«І я хочу йому подякувати сьогодні, особисто йому і уряду, і всім британцям. Сьогодні він озвучив, що Британія підтримає і виділить на зимовий пакет для України 100 мільйонів фунтів, тобто 135 мільйонів доларів США, саме на Patriot», — підсумував Володимир Зеленський.

Зеленський про візит американців до Києва

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що після візитів американських переговірників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва й Москви сторони наблизилися до нового тристороннього формату переговорів за участю України, США та Росії.

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Глава держави підкреслив, що американська сторона вперше допомогла розблокувати цей процес, а сам візит став тому підтвердженням. Зеленський зазначив, що наразі деталі домовленостей не розголошуються до завершення підготовчої роботи.

Тристоронню зустріч планують підготувати та провести восени, бажано вже у вересні, якщо всі сторони погодяться. Серед можливих майданчиків для її проведення розглядають Об’єднані Арабські Емірати, Швейцарію та Туреччину.

Крім того, президент повідомив, що розраховує на зустріч із президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Під час цієї розмови він планує порушити питання, які раніше обговорювалися з американськими представниками, та розраховує на позитивний результат.

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