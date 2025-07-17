Ходила голою по вулиці: у Миколаєві жінка шокувала перехожих (фото)

Затримана жінка у Миколаєві / © Facebook/Патрульна поліція Миколаєва

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У місті Миколаєві патрульна поліція склала адміністративний протокол за дрібне хуліганство на жінку, яка повністю оголеною ходила вулицею.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Миколаївської області.

Як виявилося жінка, яка прогулювалась вулицею Садовою в оголеному вигляді, перебувала у нетверезому стані.

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Її помітили перехожі, після чого відео з «Євою, яка шукає свого Адама», як написали в коментарі, було опубліковане в місцевому Telegram-каналі.

Порушницю громадського порядку швидко розшукали поліцейські.

«Подібна поведінка не лише суперечить нормам моралі, а й порушує законодавство», — наголосили у патрульній поліції.

На затриману жінку накинули одяг та склали адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП. За таке правопорушення передбачено штраф від 51 до 119 гривень, громадські чи виправні роботи або адмінарешт на 15 діб.

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Нагадаємо, раніше у київському Гідропарку затримали голого чоловіка, який в присутності дітей вчиняв «дії сексуального характеру».