Укрaїнa
66
Ходив із фугасним снарядом у пакеті: на Миколаївщині затримали чоловіка з боєприпасом (фото)

У Снігурівці затримали чоловіка з фугасним снарядом у пакеті — порушено кримінальну справу.

Віра Хмельницька
Поліція Снігурівки затримала чоловіка з фугасним снарядом у пакеті / © Поліція Миколаївської області

У Миколаївській області, в місті Снігурівка, поліція затримала 32-річного чоловіка, який посеред міста розгулював з фугасним снарядом у пакеті.

Про це повідомили в Баштанському районному відділі поліції.

Інцидент стався вдень 22 серпня, коли до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевого жителя, який помітив підозрілого чоловіка з пакетом, що містив боєприпас. На вимогу свідка правопорушник залишив пакет на відкритій ділянці.

Затриманий пояснив, що знайшов снаряд і вирішив залишити його собі / © Поліція Миколаївської області

На місце негайно прибула слідчо-оперативна група та фахівці-вибухотехніки. Під час огляду пакета поліцейські виявили бойову частину осколково-фугасного снаряда зі зведеним підривачем. За словами експертів, такий боєприпас становить надзвичайну небезпеку. Щоб уникнути трагедії, вибуховий пристрій було знищено у спеціально відведеному місці.

Затриманий пояснив, що знайшов снаряд і вирішив залишити його собі, але не зміг пояснити, навіщо носив його з собою по місту.

Слідчі вже повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». За такий злочин передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Поліція вкотре нагадує, що незаконне поводження з боєприпасами є кримінальним злочином. Громадян закликають негайно повідомляти про виявлені небезпечні предмети за номером 102. У разі добровільної здачі зброї або боєприпасів передбачено звільнення від кримінальної відповідальності.

Раніше стало відомо, що на Полтавщині восьмеро підлітків напали на 13-річну дівчинку.

Зараз постраждала дівчинка перебуває в лікарні зі струсом мозку та забоями.

Тим часом у Києві двоє дівчат жорстоко побили 13-річну школярку. Нападниці знімали побиття на камеру.

