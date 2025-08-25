Ходив із фугасним снарядом у пакеті: на Миколаївщині затримали чоловіка з боєприпасом (фото)

Поліція Снігурівки затримала чоловіка з фугасним снарядом у пакеті / © Поліція Миколаївської області

У Миколаївській області, в місті Снігурівка, поліція затримала 32-річного чоловіка, який посеред міста розгулював з фугасним снарядом у пакеті.

Про це повідомили в Баштанському районному відділі поліції.

Інцидент стався вдень 22 серпня, коли до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевого жителя, який помітив підозрілого чоловіка з пакетом, що містив боєприпас. На вимогу свідка правопорушник залишив пакет на відкритій ділянці.

Затриманий пояснив, що знайшов снаряд і вирішив залишити його собі / © Поліція Миколаївської області

На місце негайно прибула слідчо-оперативна група та фахівці-вибухотехніки. Під час огляду пакета поліцейські виявили бойову частину осколково-фугасного снаряда зі зведеним підривачем. За словами експертів, такий боєприпас становить надзвичайну небезпеку. Щоб уникнути трагедії, вибуховий пристрій було знищено у спеціально відведеному місці.

Затриманий пояснив, що знайшов снаряд і вирішив залишити його собі, але не зміг пояснити, навіщо носив його з собою по місту.

Слідчі вже повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». За такий злочин передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Поліція вкотре нагадує, що незаконне поводження з боєприпасами є кримінальним злочином. Громадян закликають негайно повідомляти про виявлені небезпечні предмети за номером 102. У разі добровільної здачі зброї або боєприпасів передбачено звільнення від кримінальної відповідальності.

