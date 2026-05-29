"Ходив за дітьми і вмикав музику": шокувальні подробиці про затриманого за вбивство хлопчика у Дніпрі

Місце вбивства хлопчика у Дніпрі / © Національна поліція Дніпропетровської області

Реклама

У Дніпрі після затримання чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 11-річного хлопчика, місцеві мешканці почали розповідати про його дивну поведінку та постійну присутність біля дитячих майданчиків. Люди стверджують, що чоловік часто проводив час поруч із дітьми, а його поведінка викликала занепокоєння у жителів району.

Їхні розповіді опублікувало «Суспільне. Дніпро».

Одна з мешканок Дніпра, мати маленької дитини, розповіла, що неодноразово бачила підозрюваного біля дитячого майданчика серед дівчаток.

Реклама

За її словами, чоловік, якому на вигляд близько 40 років, вмикав музику для дітей та спостерігав за ними, при цьому дивився «не як на дітей».

«Там два матраци у нас є на майданчику і дівчатка стрибають під музику. А він, ну прикиньте, сорокарічний мужик на вигляд, ось таким дівчаткам у коротеньких спідничках включає музику», — розповіла вона.

Жінка зазначила, що мешканці району між собою обговорювали його поведінку та підозрювали, що «щось тут не так».

Інша жителька Дніпра заявила, що чоловік «увесь час ходив із дітьми по дворах» та регулярно перебував біля дитячих майданчиків. За її словами, він розповідав людям, що нібито приїхав із Хмельницького та воював під Запоріжжям.

Реклама

Жінка також повідомила, що після скарги невідомого до поліції чоловік говорив двірничці, що правоохоронці вже приїжджали до нього, але він нібито показав документи. Після зауважень мешканців підозрюваний почав переходити до інших дворів та дитячих майданчиків.

Місцеві мешканці кажуть, що були шоковані, коли побачили фото затриманого після повідомлень про злочин.

Журналістка Інна Лисак у Facebook звернула увагу на схожість нинішнього злочину з резонансним убивством дитини у Дніпрі кількарічної давнини. За її словами, у 2020 році в місті також убили 11-річного хлопчика на ім’я Родіон, а підозрюваним у справі був безхатько.

Вона також зазначила, що нинішній затриманий раніше вже був судимий за зґвалтування та вбивство дитини. На її думку, правоохоронна система «не змогла запобігти новому аналогічному злочину».

Реклама

Убивство 11-річного хлопчика у Дніпрі — що відомо

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік зґвалтував і жорстоко вбив дитину. 11-річного школяра шукали понад добу. За даними поліції, заяву про його зникнення вона отримала ввечері 27 травня, проте хлопчик пішов з дому та не повернувся ще в обід 26 травня.

Правоохоронці з’ясували, що ввечері у день зникнення він зателефонував бабусі, щоб повідомити, що залишиться ночувати у товариша. Втім, до нього і не потрапив. За даними поліції, під час проведення пошуків дитина вже була мертвою.

Підозрюваний, який зґвалтував і задушив дитину, вже був судимий за вбивство та сексуальне насильство. Після звільнення його мобілізували, але він дезертирував.

Тим часом у Дніпрі суд обрав запобіжний захід 40-річному чоловікові, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві 11-річого хлопчика. Слідство розкрило жахливі подробиці злочину, за який фігуранту загрожує довічне ув’язнення.

Реклама

Новини партнерів