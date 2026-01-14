ТСН у соціальних мережах

727
1 хв

Холод і блекаути: Зеленський доручив змінити формат навчання

В Україні можуть переглянути формат навчання через ситуацію в енергетиці.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
«Знову дистанційка? влада вирішує, як вчитимуться діти взимку»

«Знову дистанційка?: влада вирішує, як вчитимуться діти взимку» / © Credits

В Україні можуть змінити формат навчального процесу на час похолодання.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на нараді щодо надзвичайних обставин в енергетиці України.

«Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти й науки та від місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації», — сказав він.

Який формат навчального процесу буде — змішаний чи дистанційний, Зеленський не уточнив.

Від Міносвіти повідомлень про переведення на «дистанційку» наразі не було.

Раніше ми писали, де тривають канікули, де — «дистанційка», а де учні повернулися за парти.

Нагадаємо, Володимир Зеленський оголосив про надзвичайну ситуацію з енергетикою в Україні.

