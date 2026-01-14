- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 727
- Час на прочитання
- 1 хв
Холод і блекаути: Зеленський доручив змінити формат навчання
В Україні можуть переглянути формат навчання через ситуацію в енергетиці.
В Україні можуть змінити формат навчального процесу на час похолодання.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на нараді щодо надзвичайних обставин в енергетиці України.
«Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти й науки та від місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації», — сказав він.
Який формат навчального процесу буде — змішаний чи дистанційний, Зеленський не уточнив.
Від Міносвіти повідомлень про переведення на «дистанційку» наразі не було.
Раніше ми писали, де тривають канікули, де — «дистанційка», а де учні повернулися за парти.
Нагадаємо, Володимир Зеленський оголосив про надзвичайну ситуацію з енергетикою в Україні.