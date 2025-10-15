Холод остаточно прийшов: якою буде погода в Україні 15 жовтня

Погода / © ТСН

В Україні 15 жовтня в більшості областей переважатиме суха погода. Втім на північному сході країни вдень очікується невеликий дощ.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Фахівці, зокрема, попереджають про заморозки вночі.

«Над нами знаходиться холодна повітряна маса, тому при проясненнях у південних, центральних, східних і Сумській областях вночі очікуємо заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, вдень також холодно», — повідомили синоптики.

Серед інших особливостей:

хмарно з проясненнями;

без істотних опадів;

вночі та вранці місцями туман на Закарпатті;

вітер переважно західний, 5-10 м/с;

температура вночі — 1-6° тепла, у південних, центральних, східних і Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень — 6-11° тепла, у південній частині до 14°; в Карпатах вночі 0-3° морозу, вдень 1-6° тепла.

Раніше синоптики попередили про помітне зниження температури в Україні. Очікуються заморозки у низці регіонів.

«Вночі 16 жовтня у східній та південно-східній частинах, вночі 17 жовтня у східних областях заморозки на поверхні грунту 0–3°», — йдеться у повідомленні.

Додається, що з огляду на погодні умови оголошено І рівень небезпеки (жовтий).