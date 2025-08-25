ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
111
1 хв

Холод та дощ: якою буде погода в Україні 26 серпня

Максимальна температура повітря вночі 26 серпня буде +14 градусів, а вдень — +27 градусів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

У вівторок, 26 серпня, в Україні буде холодна погода. Дощі передбачаються на півночі, північному заході, а також місцями на Полтавщині, Черкащині та в Кропивницькому з районами. На решті території України — без опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

У вівторок у Києві буде найхолодніший день у найближчій перспективі. Протягом дня очікується лише +16 градусів. Буде також сильний вітер та дощ.

Якою буде температура

  • вночі очікується +7+12, на півдні до +14 градусів, у Карпатах лишень +4+8 градусів;

  • протягом дня вівторка на півночі +14+18 градусів, на півдні +23+27 градусів, на решті території України +18+22 градуси.

Попереджають про рвучкий вітер західного походження.

Але впродовж тижня, додає Діденко, спека почне повертатися до України. Останні дні серпня будуть вкрай спекотними.

Раніше оприлюднили прогноз погоди на останній тиждень літа, 25-31 серпня.

