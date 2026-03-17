До України суне нашестя холодних фронтів: де очікувати снігу та заморозків

До України йде похолодання та нічні заморозки / © УНІАН

За словами синоптиків, березень повертається до своєї кліматичної норми — в Україні очікується різке похолодання та нічні заморозки. Найближчими днями східні повітряні маси зумовлять хмарну погоду з періодичними опадами, а справжнього тепла варто чекати лише ближче до наступного тижня.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що цей тиждень в Україні буде прохолодна погода. Потепління прийде лише ближче 23 березня.

Водночас синоптикиня Наталія Птуха в інтерв’ю для NV розповіла, що на Україну рухнуть одразу кілька атмосферних фронтів.

«Перша половина місяця була напрочуд теплою, особливо після тріскучих зимових морозів. Натомість найближчим часом березень вестиме себе більш стримано і типово для початку весни. Протягом цього тижня очікується певне похолодання — таке собі повернення до кліматичної норми. Це буде нормальна погода, яка відповідає березню. Тепер певний час в Україні керуватимуть погодні процеси зі сходу та північного сходу, звідти й надійде щедра порція прохолодного повітря», — пояснила метеорологиня.

Наталія Птуха прогнозує, що антициклон і надалі стримуватиме опади, проте від 17 березня атмосферні фронти принесуть дощі на схід країни (Харківщина, Донбас), у Запорізьку та Дніпропетровську області, а також на Закарпаття. На решті територій буде сухо, хоча до вихідних збережеться хмарність і відчуватиметься прохолодний північно-східний вітер.

Ночами ще можливі невеликі морози — до -3 градусів нижче нуля, а вдень температура коливатиметься від +4 до +11 градусів тепла. За словами синоптикині найтепліше буде на південному заході — до +13 градусів вище нуля.

За даними Українського гідрометцентру 18 березня в Україні буде хмарна погода. Місцями очкується невеликий дощ, вночі можливо зі снігом. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу, вдень очікується до +9 градусів тепла, на Закарпатті до +15°. У південно-східній частині країни вночі стовпчики термометра показуватимуть від +1 до +6 градусів тепла, вдень до +12 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 18 березня / © Укргідрометцентр

Водночас метеорологи зазначають, що протягом 17–19 березня в Україні похолоднішає через повітряні маси зі сходу. Завдяки високому тиску суттєвих опадів не буде, лише 17–18 березня на сході, південному сході та в Карпатах можливий невеликий дощ, а вночі — з мокрим снігом. Температура у нічні години коливатиметься від +4 градусів тепла до -3 градусів морозу, тож по всій країні очікуються заморозки.

Погода у Києві

У Києві та області 18 березня буде хмарна погода, без опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від +3 тепла до -2 градусів морозу, вдень очікується до +9 градусів тепла.

За даними порталу Sinoptik, у столиці 18 березня з ранку й до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора.

Погода у Києві 18 березня / © скриншот

Погода в Одесі

На Одещині на 18 березня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Істотних опадів не передбачається. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме від -1 градусу морозу до +4 градусів тепла, вдень очікується до +13 градусів тепла.

В Одесі стовпчики термометра показуватимуть від +2 градусів тепла вночі, вдень — до +10 градусів тепла.

Уздовж узбережжя Одещини очікується легке хвилювання моря. Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, вдень до +13 градусів тепла. Температура морської води становитиме від +5 до +6 градусів тепла.

Погода у Львові

У Львові та Львівській області погоду визначатиме південна периферія антициклону над країнами Балтики.

На Львівщині очікується хмарна погода із короткочасними проясненням, без опадів. Вночі та вранці буде слабкий туман. Температура вночі коливатиметься від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла, вдень очікується до +13 градусів тепла.

У Львові температура вночі становитиме від -1 градусу морозу до +1 градусу тепла, вдень очікується до +12 градусів вище нуля. Водночас жителів регіону попереджають про погіршення видимості через туман, видимість становитиме 500-1000 м.

Атмосферний тиск вночі зростатиме, вдень падатиме, відносна вологість повітря зменшиться.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро на 18 березня синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями пройде невеликий дощ.

Температура по області становитиме:

вночі від -1 градусу морозу до +4 градусів тепла;

вдень від +6 до +11 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

Вночі від 0 до +2 градусів тепла;

вдень від +7 до +9 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 18 березня буде хмарна погода. В області очікуються невеликі опади, вночі місцями туман.

Температура повітря становитиме вночі від +4 градусів тепла до -1 градусу морозу, вдень прогнозується до +7 градусів тепла.

У Харкові очікуються невеликі опади. Вночі буде слабкий туман. Температура повітря становитиме від +2 градусів тепла вночі, вдень очікується до +5 градусів тепла.

Погода у Черкасах

Начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань повідомляв, що від вівторка по четвер синоптична ситуація в області зміниться. За прогнозом синоптика, невеликий циклон із південного сходу відтіснить антициклон, що принесе з собою більше хмар та прохолодне повітря.

Температурні показники вдень коливатимуться в межах від +5 до +10 градусів тепла а вночі повернуться заморозки — очікується від +2 градусів тепла до -3 градусів морозу. У східній частині регіону можливий мокрий сніг.

Синоптик наголошує, що такі опади та нічні мінуси для березня є абсолютною нормою. Сніг не буде інтенсивним, тому не створить значних проблем чи стійкого покриву.

