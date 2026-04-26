Холод, вітер і заморозки: синоптики приголомшили прогнозом погоди в Україні на кінець квітня

Погода в Україні

Україна входить у новий тиждень із холодною, вітряною та нестійкою погодою. Синоптики попереджають, що суттєвого потепління найближчими днями не очікується, а в окремих регіонах можливі заморозки та опади.

Про це йдеться в огляді ТСН.ua.

Так, синоптикиня Наталка Діденко наголошує, що понеділок, та й увесь найближчий тиждень, суттєвого тепла в Україну не принесе.

«Краще знати, аніж не знати», — додає Діденко.

За її даними, 27 квітня в Україні температура повітря вдень становитиме «кволі +6+9 градусів, на заході та південному заході +9+12 градусів». Також очікується посилення вітру.

«Вітер знову буде рвучким, некомфортним, з поривами часом до штормових!» — каже вона.

«Шторм буде ще два дні: пориви вітру в Україні будуть 25-28 м/с», — повідомив «Укргідрометцентр».

Де пройдуть дощі

У більшості регіонів опади поступово припинятимуться, однак на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині прогнозується дощ, місцями з переходом у мокрий сніг. У Києві істотних опадів не очікується, але збережеться холодна та вітряна погода: вночі +1…+4°, вдень до +9°.

Окремо синоптики застерігають мешканців від переохолодження через різке посилення вітру.

У Львівській області також зберігається складна ситуація з пожежною небезпекою.

За даними регіонального гідрометцентру, «27 квітня місцями висока (4-й клас), М Рава-Руська надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека». У наступні дні ризики залишатимуться підвищеними через суху та вітряну погоду.

Вночі можливі заморозки на ґрунті / © Getty Images

Яка погода чекає на Київ та область

Синоптики також попереджають про нестійкі погодні умови на Київщині. Очікується надходження холодного повітря з Балтики, що спричинятиме коливання тиску та збереження прохолодної погоди. У нічні години можливі заморозки на ґрунті, а 27–28 квітня — місцями й у повітрі.

У Києві 27 квітня очікується ясний день. Лише до вечора на небі зрідка будуть з’являтися хмари. Залишаємо парасольки вдома. Опадів не передбачається.

Початок дня буде холодніше. Але пізніше протримається холодна погода.

Погода на Одещині до 29 квітня / © Укргідрометцентр

Погода на узбережжі Одещини та у Дніпропетровській області

На узбережжі Одещини 27 квітня прогнозується північно-західний вітер 12-17 м/с, без істотних опадів, але зі значним хвилюванням моря. Температура повітря вночі становитиме +2…+7°, вдень +11…+16°.

У Дніпропетровській області синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпечності. Очікуються заморозки в повітрі 0…-5° у нічні та ранкові години 27 квітня.

Загалом синоптики радять українцям бути обережними через різке похолодання, сильний вітер, заморозки та підвищену пожежну небезпеку в окремих регіонах країни.

Нагадаємо, під час негоди 26 квітня у Запоріжжі дерево впало на автівку, повністю розчавило її, що спричинило загибель 39-річного водія.

Ще вранці неділі синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки, попередивши про загрозу пошкодження ліній електропередач та аварійні ситуації. Адже Україна опинилася під ударом потужної негоди.

Штормовий вітер, грози та неочікуваний мокрий сніг спричинили загибель людей, транспортний колапс та значні руйнування у багатьох областях 26 квітня по всій Україні. У кількох регіонах введено аварійні відключення електроенергії, а комунальники працюють у посиленому режимі.